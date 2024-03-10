С начала марта снежный покров в Казахстане уменьшился на 4%

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Согласно синоптическому прогнозу, в период 9-15 марта на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедными явлениями, туманами, усилением ветра, в северных, центральных регионах с метелью. Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 9 и 12 марта в центре, 10, 12 и 13 марта на востоке, на юге и юго-востоке страны, в южных регионах в первой половине периода - преимущественно в виде дождя.

В первой половине указанного периода положительный температурный фон прогнозируется на юге, юго-востоке, в центре и на востоке страны.

В связи с прогнозом сильных осадков и повышения температурного фона в период с 9 по 10 марта 2024 г. в предгорных и горных районах Туркестанской области, Сарысуском, Таласском и Жуалинском районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней на реках.

9-10 марта 2024 г. в северных и северо-восточных районах Восточно-Казахстанской области (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай) ожидается интенсивное снеготаяние. Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям.

Объемы накопленных влагозапасов по бассейнам равнинных рек Казахстана сложился следующим образом:

- по Карагандинской области и Улытау уменьшился в среднем от 27% до 52%.

- по Акмолинской и Северо-Казахстанской областям уменьшилось в среднем от от 12% до 63%.

- по Актюбинской области уменьшилось от 4% до 15%.

- по Западно-Казахстанской области уменьшилось в среднем от 28% до 67%.

- по Костанайской области уменьшилось в среднем от 16% до 51%.

По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.

Площадь территории Казахстана, покрытая снегом рассчитанная РГП «Казгидромет» за период 1-7 марта уменьшилась с 72 % до 68%.