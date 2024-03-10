С начала марта снежный покров в Казахстане уменьшился на 4%

Другое
16

Еженедельный гидрологический прогноз представил Казгидромет, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Согласно синоптическому прогнозу, в период 9-15 марта на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедными явлениями, туманами, усилением ветра, в северных, центральных регионах с метелью. Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 9 и 12 марта в центре, 10, 12 и 13 марта на востоке, на юге и юго-востоке страны, в южных регионах в первой половине периода - преимущественно в виде дождя.

В первой половине указанного периода положительный температурный фон прогнозируется на юге, юго-востоке, в центре и на востоке страны.

В связи с прогнозом сильных осадков и повышения температурного фона в период с 9 по 10 марта 2024 г. в предгорных и горных районах Туркестанской области, Сарысуском, Таласском и Жуалинском районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней на реках.

9-10 марта 2024 г. в северных и северо-восточных районах Восточно-Казахстанской области (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай) ожидается интенсивное снеготаяние. Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям.

Объемы накопленных влагозапасов по бассейнам равнинных рек Казахстана сложился следующим образом:

- по Карагандинской области и Улытау уменьшился в среднем от 27% до 52%.

- по Акмолинской и Северо-Казахстанской областям уменьшилось в среднем от от 12% до 63%.

- по Актюбинской области уменьшилось от 4% до 15%.

- по Западно-Казахстанской области уменьшилось в среднем от 28% до 67%.

- по Костанайской области уменьшилось в среднем от 16% до 51%.

По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.

Площадь территории Казахстана, покрытая снегом рассчитанная РГП «Казгидромет» за период 1-7 марта уменьшилась с 72 % до 68%.

#Казгидромет #прогноз погоды

Популярное

Все
Граждан Таджикистана и Узбекистана эвакуировали в Актюбинской области
Казахстан наметил перспективы наращивания стратегического партнёрства с США
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
«BIRLIK» – и этим все сказано
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Busto-Arsizio: боксёры будут драться за олимпийские лицензии
Глава МИД Казахстана провёл ряд встреч на полях III Анталийского дипломатического форума
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Интернет от Илона Маска
Токаев отметил расширение горизонтов сотрудничества между Астаной и Софией
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Сильные люди
Ответственность перед предками и потомками
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?

Читайте также

Военных дирижёров будут готовить в Казахстане
Свыше 2,2 тыс. человек вышли на уборку снега в Астане
Главнокомандующий поздравил «Мисс Национальная гвардия-2024»
Более 2,3 тыс. человек вышли на очистку снега в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]