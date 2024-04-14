С паводком борются 26 тыс. казахстанских педагогов

Фото: Минпросвещения

Министр Гани Бейсембаев посетил объекты образования, где расположились эвакуационные пункты в Атырауской и Мангистауской области. Он ознакомился с текущей ситуацией по организации учебного процесса, а также встретился с местными педагогами, участвующими в противопаводковых мероприятиях.

Дети Атырауской области разместились в эвакуационных пунктах, в том числе в высшем колледже APEC PetroTechnic пребывают 36 жителей Жылыойского района, 17 из которых дети дошкольного и школьного возраста.

«Государством предпринимаются соответствующие меры по ликвидации паводков. В 57 организациях образования расположились эвакуационные пункты. Сейчас проводится работа по размещению детей в учреждениях с наиболее благоприятными условиями для проживания и обучения. Так, с начала паводков более 3,6 тыс. детей направились в детские оздоровительные центры, интернаты инновационных школ-лицеев, общежитии колледжей и вузов. Важно благополучие и безопасность каждого ребенка, поэтому представители министерства выехали в регионы, чтобы еще раз на местах встретиться с нашими детьми и педагогами», – отметил министр.

В Махамбетском районе и на побережье реки Жайык в селе Еркинкала министр встретился с местными педагогами и студентами колледжей, участвующими в противопаводковых мероприятиях. Здесь он принял участие в берегоукрепительных работах и отметил, что министерство со своей стороны составит список педагогов, которые пострадали во время паводков и предпримет все меры, чтобы к началу нового учебного года педагоги и школы были готовы к учебному процессу.

В противопаводковых мероприятиях участвуют более 26 тыс. работников системы просвещения, в том числе более 11 тыс. в пунктах эвакуации. Также глава Минпросвещения встретился с эвакуированными жителями в Мангистауской области.