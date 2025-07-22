фото автора

Дело сложное, но возможное

Алюминиевая банка – неотъемлемая часть современного быта. Но еще недавно Казахстан зависел от импортных поставок этой тары. Все изменилось с запуском в индустриальной зоне Шымкента завода ТОО «Qazalpack».

Это не первый успех компании: 10 лет назад она открыла ТОО «Еврокристалл» – завод по производству стеклянной тары, за прошедшее время утроивший свои объемы и ставший единственным в регионе производителем тары из зеленого стекла.

По словам генерального директора ТОО «Qazalpack» Рустама Сухова, чей бизнес начинался с производства стеклотары, около пяти лет назад он заметил растущий спрос на алюминиевые банки. Потребность была колоссальной, что и натолкнуло на мысль создать такое произ¬водство в Казахстане. После посещения заводов в России и за рубежом стало понятно: выпуск соответствующей продукции – дело сложное, но возможное.

– При выборе оборудования остановились на двух ведущих американских производителях, у которых заказы были расписаны на годы вперед, – рассказывает коммерческий директор ТОО «Qazalpack» Эльмира Алиева. – Повезло: контракт подписали еще до пандемии коронавируса. Наш директор успел вернуться из США буквально последним рейсом перед тем, как COVID-19 закрыл въезд в большинство стран.

Строительство завода ТОО «Qazalpack» началось с нуля. За два года выросло предприятие, способное выпускать до 600 млн банок в год. Сборка производственной линии потребовала усилий международной команды. Оборудование поставлялось из разных стран мира – от США до государств Европейского союза.

Погрешность, измеряемая в микронах

Руководить заводом доверили Илье Никифорову – инженеру с 13-летним опытом работы на аналогичном предприя¬тии под Челябинском. Когда он приехал в Шымкент, строительство заводского корпуса только что завершилось, начались поставка и монтаж оборудования. Постепенно сформировалась команда, были отлажены технологические процессы, предприятие стало наращивать обороты…

– Выпуск алюминиевой банки – высокоточная инженерия, – поясняет Илья Никифоров. – Здесь погрешность измеряется не в миллиметрах, а в микронах. Банка не вытянется, горлышко не сформируется, если параметры отклонятся от заданных стандартов даже на самую малость.

В настоящее время завод ежегодно выпускает до 2,5 млрд банок трех форматов: 0,25 л, 0,33 л и 0,45 л. Предприя¬тие интегрировано: здесь производят как сами банки, так и крышки к ним, что экономит время и средства партнеров. Осуществление проекта позволило на 80% снизить зависимость Казахстана от импортных банок, укрепив позиции местных производителей.

Первоначально, как уже было сказано выше, мощность завода составляла 600 млн банок в год. Однако рост спроса побудил руководство докупить оборудование и расширить технологическую линию. Вскоре стало понятно, что надо устанавливать еще одну. Ее монтаж и ввод в эксплуатацию завершили минувшей весной. Поддержку в приобретении оборудования оказали фонд «Даму», Народный банк Казахстана и Фонд развития промышленности.

От кадров до технологий

Ввод в эксплуатацию уникального для региона предприятия потребовал нестандартных решений.

– Готовых специалистов по выпуску алюминиевых банок в Казахстане не было, – рассказывает Илья Никифоров. – Пришлось приглашать экспатов из России, Индии и Филиппин, где действуют подобные заводы и, следовательно, имеются квалифицированные кадры.