С применением высокоточной инженерии

Сделано в Казахстане
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Шымкентское предприятие вышло в лидеры регионального импортозамещения, освоив выпуск бутылочной и баночной тары

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Дело сложное, но возможное

Алюминиевая банка – неотъемлемая часть современного быта. Но еще недавно Казахстан зависел от импортных поставок этой тары. Все изменилось с запуском в индустриальной зоне Шымкента завода ТОО «Qazalpack».

Это не первый успех компании: 10 лет назад она открыла ТОО «Еврокристалл» – завод по производству стеклянной тары, за прошедшее время утроивший свои объемы и ставший единственным в регионе производителем  тары из зеленого стекла.

По словам генерального директора ТОО «Qazalpack» Рустама Сухова, чей бизнес начинался с производства стеклотары, около пяти лет назад он заметил растущий спрос на алюминиевые банки. Потребность была колоссальной, что и натолкнуло на мысль создать такое произ¬водство в Казахстане. После посещения заводов в России и за рубежом стало понятно: выпуск соответствующей продукции – дело сложное, но возможное.

– При выборе оборудования остановились на двух ведущих американских производителях, у которых заказы были расписаны на годы вперед, – рассказывает коммерческий директор ТОО «Qazalpack» Эльмира Алиева. – Повезло: контракт подписали еще до пандемии коронавируса. Наш директор успел вернуться из США буквально последним рейсом перед тем, как COVID-19 закрыл въезд в большинство стран.

Строительство завода ТОО «Qazalpack» началось с нуля. За два года выросло предприятие, способное выпускать до 600 млн банок в год. Сборка производственной линии потребовала усилий международной команды. Оборудование поставлялось из разных стран мира – от США до государств Европейского союза.

Погрешность, измеряемая в микронах

Руководить заводом доверили Илье Никифорову  – инженеру с 13-летним опытом работы на аналогичном предприя¬тии под Челябинском. Когда он приехал в Шымкент, строительство заводского корпуса только что завершилось, начались поставка и монтаж оборудования. Постепенно сформировалась команда, были отлажены технологические процессы, предприятие стало наращивать обороты…

– Выпуск алюминиевой банки – высокоточная инженерия, – поясняет Илья Никифоров. – Здесь погрешность измеряется не в миллиметрах, а в микронах. Банка не вытянется, горлышко не сформируется, если параметры отклонятся от заданных стандартов даже на самую малость.

В настоящее время завод ежегодно выпускает до 2,5 млрд банок трех форматов: 0,25 л, 0,33 л и 0,45 л. Предприя¬тие интегрировано: здесь производят как сами банки, так и крышки к ним, что экономит время и средства партнеров. Осуществление проекта позволило на 80% снизить зависимость Казахстана от импортных банок, укрепив позиции местных производителей.

Первоначально, как уже было сказано выше, мощность завода составляла 600 млн банок в год. Однако рост спроса побудил руководство докупить оборудование и расширить технологическую линию. Вскоре стало понятно, что надо устанавливать еще одну. Ее монтаж и ввод в эксплуатацию завершили минувшей весной. Поддержку в приобретении оборудования оказали фонд «Даму», Народный банк Казахстана и Фонд развития промышленности.

От кадров до технологий

Ввод в эксплуатацию уникального для региона предприятия потребовал нестандартных решений.

– Готовых специалистов по выпуску алюминиевых банок в Казахстане не было, – рассказывает Илья Никифоров. – Пришлось приглашать экспатов из России, Индии и Филиппин, где действуют подобные заводы и, следовательно, имеются квалифицированные кадры.

Теперь компания готовит специалистов сама: на базе Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова открыта кафедра для обучения инженеров, в цехах и комнатах отдыха установлены телевизоры с обучающими программами. Самообразование – один из корпоративных приоритетов Qazalpack. На рабочем месте приветствуются инициативность и стремление к саморазвитию.

Например, Сапарали Каныбаев, ранее работавший в типографии, пришел на завод простым оператором. Через три месяца его перевели в наладчики – благодаря вдумчивости и технической смекалке он освоил оборудование и стал специалистом по настройке линий. История Сапарали – показатель того, как на предприятии растят профессионалов, а ведь совсем недавно на его месте работал иностранец.

Похожий путь прошел выпускник Алматинского технологического университета Данияр Жунис. После 15 лет работы на одном из пищевых предприятий Алматы он вернулся на малую родину в Шымкент и стал одним из ключевых специалистов на современном производстве.

– Технология глубокой вытяжки – высший пилотаж, – говорит главный инженер Данияр Жунис. – Работа очень интересна еще и тем, что ничего подобного в нашей республике больше нигде нет. Американские стандарты, пищевая безопасность – это совершенно новый уровень, но он перекликается с моим предыдущим опытом. Я вроде бы как и поменял сферу деятельности, но все равно есть много общего. В то же время потребовались новые знания. И они до сих пор нужны. Поэтому приходится быть в тонусе.

Поскольку корреспондент газеты тоже оказалась на предприятии впервые, Данияр Жунис организовал экскурсию в мир высоких технологий, показав производственную линию длиною без малого в километр.

Завод оснащен высокоскоростным оборудованием, изготавливающим продукцию поистине с пулеметной скоростью – до 2 800 банок в минуту. В ходе производства удалось значительно снизить вес банки – с 12, 78 до 12 граммов. При этом литографическое оборудование позволяет наносить на нее уникальное восьмицветное изображение.

Прежде чем огромный рулон тончайшего алюминия трансформируется в банку, сырье проходит 13 производственных операций и ряд систем проверки качества.

Балансировщик Кристина Торбина каждые 15 минут проверяет крышки, отбраковывая даже за малейшую царапину.

На завершающей стадии банки дополнительно тестируются, включая световой тест и проверку внутренней и внешней поверхности с помощью камер. Дефект¬ные изделия автоматически отбраковываются и отправляются на переработку.

Алюминиевые банки – не просто упаковка. Это еще и самое перерабатываемое вторсырье. Так, в Европе для повторного использования перерабатывается до 76% всех банок, а в Великобритании – до 82%. Цикл переработки занимает всего 60 дней.

– Алюминий сохраняет напиткам вкус, позволяет ярко брендировать продукцию и экологичен, – объясняет Эльмира Алиева. – 65 процентов продукции завода идет на внутренний рынок Казахстана, остальное экспортируется в Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россию.

Перспективы и амбиции

В ТОО «Qazalpack» не останавливаются на достигнутом. Компания развивает смежные производства. Так, здесь наладили выпуск поддонов, стрейч-пленки и пластиковых прокладок, заменив импорт-ный картон и тем самым снизив затраты.

Собственная логистическая компания с автопарком из 40 машин обеспечивает доставку продукции партнерам. К 2026 году планируется закупить еще 20 новейших автомобилей.

В ближайших планах – запуск услуги копакинга (наполнение упаковки). Новый подход позволит доставлять готовые напитки на завод, где они сразу будут разлиты в алюминиевые банки, что сэкономит заказчику время и уменьшит транспортные издержки.

Заводчане гордятся тем, что их продукция создается на одном из самых современных заводов Центральной Азии.

Сегодня Qazalpack – это 34 тыс. квадратных метров производственных площадей, высокоточное оборудование и почти полтысячи рабочих мест. По большому счету, завод является примером того, как казахстанский бизнес, опираясь на инновации и поддержку государства, создает продукцию мирового уровня. Алюминиевые банки из Шымкента – это не только «Сделано в Казахстане», но и сделано с гордостью.

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