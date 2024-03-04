С рекордами Азии и страны

В заключительный день соревнований казахстанские пловцы завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Победителями в группе «А» на дистанции 50 м баттерфляем стали: среди мужчин – лидер нашей сборной Адильбек Мусин, среди женщин – Софья Сподаренко. Первое место нам на дистанции 200 м на спине завоевала Ксения Игнатова, а Диана Тасжанова стала второй, взяв «серебро».

В группе «В» у Егора Попова – золотая медаль на дистанции 200 м на спине, еще два первых места на 50 м баттерфляем взяли София Абубакирова и Максим Сказобцов. Арсен Кожахметов на дистанции 200 м брассом получил «бронзу», третье место нам принес Даниил Черепанов на дис­танции 100 м вольным стилем.

По итогам четырех соревновательных дней среди пловцов в копилке национальной команды Казахстана оказалось 20 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых наград. Этот результат позволил нам занять второе место в командном зачете после Японии (36 золотых, 20 серебряных, 15 бронзовых). Также казахстанскими пловцами установлено 14 рекордов чемпионата Азии и три рекорда республики.

1 марта свои выступления на первенстве Азии завершили представители прыжков в воду. У них в активе – одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая медали. При этом четыре награды нам принесла Диана Жумагулова. В последний день состязаний 19-летняя спортсменка стала серебряным призером в прыжках с 7-метровой вышки. Ранее она завоевала «бронзу» в индивидуальных прыжках, а также «золото» и «серебро» в синхронных прыжках в паре с Анабеллой Кочкиной.

В эти дни на первенстве Азии проходят соревнования по артистическому плаванию, а с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.