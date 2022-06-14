С учетом интересов всех сторон

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Встреча министров иностранных дел стран – участниц Организации договора о коллективной безопасности состоялась в Ереване. Председательство в СМИД в соответствии с принятым в ОДКБ ротационным механизмом в текущем году возложено на Армению.

Выступая на заседании, глава МИД Казахстана проинформировал участников о состоявшемся в нашей стране республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию, а также о проводимых в рес­публике преобразованиях.

Казахстан остается приверженным поступательному развитию и укреплению ОДКБ на основе учета интересов всех государств-членов и нацелен на дальнейшее совершенствование деятельности организации и укрепление ее международного имиджа.

В ходе мероприятия главы внешнеполитических ведомств государств – членов ОДКБ обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, рассмотрели широкий круг вопросов текущей деятельности и обсудили перспективы дальнейшего развития организации.

По информации МИД РК, по итогам заседания министры утвердили план экспертных консультаций в рамках ОДКБ на предстоящий трехлетний период и приняли совместное заявление СМИД ОДКБ по вопросам международной безопасности. В рамках мероприятия главы делегаций стран – участниц ОДКБ были приняты Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.