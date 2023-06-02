С урезанными переменами учились школьники в Петропавловске

За последние 2 года прокуратура Северо-Казахстанской области защитила права 47 807 несовершеннолетних, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram надзорного органа СКО.

Фото: Kazpravda.kz

К примеру, в 2022 году прокуратура Петропавловска выявила в одной из городских школ недостаточную продолжительность перемен между уроками и защитила права 14 226 детей.

Текущей же зимой прокуратура города добилась соблюдения должного тепла в общеобразовательных школах.

«За последние 2 года мерами координации деятельности уполномоченных государственных органов задолженность по алиментам в Северо-Казахстанской области снижена с 1,1 млрд до 175,4 млн тенге», – добавили в ведомстве.