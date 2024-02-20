С высокой точностью определения Статьи 20 февраля 2024 г. 2:30 0 Кадиша Ныгмет Ученые ЕНУ создают «электронный нос» для экологического мониторинга. Ученые Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева совместно с исследователями «Сколково» создают «электронный нос» на основе искусственного интеллекта. Многофункциональное устройство можно будет использовать в разных сферах – от мониторинга экологической обстановки до определения качества продуктов или контроля человеческого здоровья. Ученые планируют построить сеть «электронного носа» и собрать прототип системы отслеживания состояния окружающей среды для города. Мультидисциплинарный проект основан на искусственном интеллекте с использованием нейронных сетей и алгоритма машинного обучения. Сейчас ученые обучают «электронный нос» мультизадачности. Они создают модель переноса нейронной сети с одной системы на другую. Это позволит в короткие сроки обучить несколько систем искусственного обоняния с высокой точностью определения. – Искусственные обонятельные системы применяются в узкоспециализированных областях. Если вы обучите систему на одном приборе, вы не сможете эту же систему использовать на втором. Каждую из нынешних систем «электронного носа» отдельно долго обучают, тестируют, используют только в определенной области. Это препятствует созданию серийного производства «электронного носа». Мы же работаем над созданием методологии обучения и быстрого переноса данных с одной системы на другую. Мы добились результатов применения одного «электронного носа» для различных объектов исследования и для различных целей. По итогам проекта планируем построить сеть из нескольких «носов». Они будут передавать данные на сервер, тем самым будет создан прототип системы экологического мониторинга для города, – объясняет руководитель проекта, директор НИИ информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Дина Сатыбалдина. Ученым ЕНУ в разных регионах Казахстана с помощью «электронного носа» удалось выявить степень загрязнения почвы нефтепродуктами. В качестве эксперимента была взята нефть с восьми казахстанских месторождений. В ходе эксперимента система искусственного обоняния с точностью до 95% смогла различить близкие по составу виды нефти. По словам ученых, такая экспресс-оценка позволит заменить некоторые дорогостоящие, длительные лабораторные исследования. – Мы провели исследования для определения запахов пластиков. Оказалось, что «электронный нос» более чувствителен, чем носы людей-экспертов. Там, где люди не смогли определить запах, наше устройство сделало это с высокой точностью. Следовательно, данный процесс можно полностью автоматизировать, – отметила кандидат физико-математических наук. Газоаналитическая система искусственного обоняния различает, классифицирует и с точностью определяет химический состав вещества. Также устройство поможет контролировать и автоматизировать процесс хранения большого объема овощей и фруктов. #продукты #ЕНУ #экология #ученые #электронный нос