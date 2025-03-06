С высоты птичьего полета

Туризм
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Чундже построят казахстанскую Каппадокию

фото Юрия Беккера

С проектом по созданию авиационной площадки для туристов и любителей экстремальных видов спорта ознакомились участники пресс-тура, прошедшего недавно в ­Уйгурском районе Алматинской области.

Журналистам продемонстрировали тестовые полеты на воздушном шаре и дельтаплане в окрестностях райцентра – села Чунджа. Здесь вскоре начнется строительство аэродрома для легкомоторных летательных аппаратов. В планах – обустройство взлетно-посадочной полосы, ангаров, заправочной станции, сервисных и технических сооружений. Автор идеи – Федерация авиационного туризма РК, развивающая отечественную малую авиацию. Проект поддержан акиматом Уйгурского района: выделен земельный участок, оказывается содействие в оформ­лении документации.

Место для будущей воздушной гавани выбрано не случайно. Близ Чунджи открытый степной ланд­шафт, подходящий для взлетов и посадок малых воздушных судов. Плюс к тому практически безвет­ренный климат, делающий путешествия на легкомоторных летательных аппаратах максимально комфортными и безопасными.

С высоты птичьего полета здесь открывается завораживающий вид на живописные предгорья Заилийского Алатау в районе между Кетменьским хребтом и долиной реки Или. Недалеко – величественный Чарынский каньон, Ясеневая роща с ее богатой флорой и фауной, занесенными в Красную книгу. Словом, чунджинский аэродром, когда его построят, обещает стать одной из привлекательных турис­тических локаций.

Как рассказал представитель Федерации авиационного туризма Мирослав Малыхин, планируется развивать сразу три направления: полеты на воздушных шарах, парапланах и мотодельтапланах. Подобные авиаэкскурсии, организуемые для туристов и профессиональных аэронавтов, уже обрели популярность в окрестностях Алматы: на Шымбулаке, в райо­не Боралдайского аэродрома, Капшагайского водохранилища, в долине реки Или.

– Но для организации массовых полетов на воздушных шарах необходимо более подходящее место – что-то вроде турецкой Каппадокии с долгим сезоном безветрия и хорошей аэрологией, – говорит экс­перт. – Туристы со всего мира приезжают туда полюбоваться великолепными пейзажами с высоты птичьего полета. В результате долгих поисков мы нашли подобную локацию здесь, между двух гор, где большую часть года ветра практически нет. С нояб­ря прошлого года проводим аэрологическое исследование и организуем тес­товые полеты на воздушных шарах.

По словам инициаторов проекта, создание аэродрома в Чундже станет важным этапом в развитии авиационного туризма и малой авиации Казахстана. Как только стартуют коммерческие полеты, все полученные за них средства направят на расширение летной инфраструктуры, необходимой для привлечения большего числа туристов, а также проведения фестивалей воздушных шаров.

#строительство #аэродром #Чунджа

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