Восемь видов медсправок будут выдаваться только в электронном виде - Минздрав

С начала следующего года 8 видов медицинских справок, включая больничный лист и справку о временной нетрудоспособности, будут выдаваться только в электронном виде.
Для удобства граждан отпадет необходимость носить с собой бумажные справки, с их согласия электронные справки будут передаваться в те или иные учреждения по требованию.
Для перевода этих услуг в электронный формат в настоящее время ведутся работы по интеграции информационных систем.
В электронный формат будут переведены следующие медицинские справки:
- Больничный лист
- 075/у «Медицинская справка»
- 026/у «Заключение ВКК»
- 073/у «Справка о допуске к управлению ТС»
- 069/у «Санаторно-курортная карта»
- 052-2/у «Паспорт здоровья ребенка»
- 076/у «Получение разрешения на оружие»
- 038/у «Справка о временной нетрудоспособности».
По данным Минздрава, в стране 1,6 млн граждан имеют персональные медкнижки с отметкой о допуске к работе, из них в сфере общественного питания – 780 тысяч, в сфере образования – 550 тысяч, в сфере здравоохранения – 272 тысяч и в частном секторе - 52 тысяч. С внедрением электронного формата личные медкнижки можно будет предоставлять сразу в нескольких организациях, что экономит средства граждан. Другое не менее важное преимущество – это исключение фактов фальсификации санкнижек, которые несут угрозу для общественного здоровья, добавили в ведомстве.