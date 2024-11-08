Восемь видов медсправок будут выдаваться только в электронном виде - Минздрав

С начала следующего года 8 видов медицинских справок, включая больничный лист и справку о временной нетрудоспособности, будут выдаваться только в электронном виде.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для удобства граждан отпадет необходимость носить с собой бумажные справки, с их согласия электронные справки будут передаваться в те или иные учреждения по требованию.

Для перевода этих услуг в электронный формат в настоящее время ведутся работы по интеграции информационных систем.

В электронный формат будут переведены следующие медицинские справки:

Больничный лист

075/у «Медицинская справка»

026/у «Заключение ВКК»

073/у «Справка о допуске к управлению ТС»

069/у «Санаторно-курортная карта»

052-2/у «Паспорт здоровья ребенка»

076/у «Получение разрешения на оружие»

038/у «Справка о временной нетрудоспособности».

По данным Минздрава, в стране 1,6 млн граждан имеют персональные медкнижки с отметкой о допуске к работе, из них в сфере общественного питания – 780 тысяч, в сфере образования – 550 тысяч, в сфере здравоохранения – 272 тысяч и в частном секторе - 52 тысяч. С внедрением электронного формата личные медкнижки можно будет предоставлять сразу в нескольких организациях, что экономит средства граждан. Другое не менее важное преимущество – это исключение фактов фальсификации санкнижек, которые несут угрозу для общественного здоровья, добавили в ведомстве.