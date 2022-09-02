В преддверии первого сентября все разговоры только об одном: во сколько каждой семье обошлось собрать детей в школу. Об этом говорили в соцсетях, об этом вещали на всех телеканалах, соседки обсуждали в лифтах и дворовых магазинчиках.

Обсудить было что: тонкие тет­радки по 45 тенге, и это еще средняя температура по больнице, как говорится. Между прочим, на фоне прошлогодних цен в 17–28 тенге – помнится мне именно такой ценовой размах в крупных точках продаж.

В этот раз цена в 40 считалась уже оптовой. Кто из реализаторов понаглее, те и вовсе драли 50 тенге в базарный день на школьных ярмарках. Да и ярмарки оказались совсем не ярмарками. Объявят о масштабной чуть ли не распродаже, родители детей в охапку – и закупаться. А в итоге? В лучшем случае цены, как и везде, в худшем – шантаж: возьмите у нас чего-нибудь побольше, а мы вам тогда тетрадки по 15 тенге. Зовется это странным термином «вкруговую», как мне объяснили.

Да и сами ярмарки порой – одно название. Ни антуража, ни массовости – полторы палатки возле какого-нибудь ТЦ с наполняемостью уровня сельпо. Никого не хочу обидеть, но если уж делаете, так делайте для людей! Возмущающихся таким подходом горожан было множество.

Что касается одежды, то тут копий сломалось еще больше. Блогеры и журналисты вышли на улицы городов, дабы выяснить: сколько же кровно заработанных ушло на гардероб школяра?

Цифры, честно сказать, поражали. Одна интервьюируемая не моргнув глазом заявила, что в августе ей нужен как минимум миллион, чтобы собрать пятерых детей в школу. Прямо на камеру начала загибать пальцы: детям нужны канцтовары, новые рюкзаки, кроссовки, носки, трусы… Такое ощущение, что новое белье и чулочно-носочные изделия дети видят только 1 сентября, и весь год до дыр занашивают купленное.

Ну и потом: почему же все бросаются покупать новые вещи в конце лета? Неужели весь год в магазинах и на рынках нет белых рубашек и блузок, не продаются пресловутые синие брюки, продавцы специально прячут под прилавок пиджаки и кардиганы? Зачем единоразово тратить большую сумму?

Я человек практичный, а потому постепенно подкупаю на следующий учебный год вещи в течение года текущего. Вижу отличный жилет на скидке – беру размером больше с учетом растущего организма. С обувью то же самое. Ну так ведь, правда, удобнее и дешевле!

Я не лезу в чужой кошелек, не подумайте. Каждой семье виднее, как тратить и как собирать детей в школу. Но когда из каждого утюга вещают, что на сборы в школу чуть ли не кредиты берут… Да, все дорого, очень дорого (тетрадки по 45 тенге тому показатель), и я, как человек работающий и знающий цену деньгам, ищу варианты поприемлемее.

А еще лбами сталкивались сторонники и противники школьной формы. Я – за форму. Пусть не с одинаковыми пиджаками, отшитыми одной фирмой, но за общий стиль. Это приятнее глазу и проще родителям. И детям. Тоже считаю, что мериться расцветкой футболок и длиной юбок в школе неуместно. И я помню свои школьные годы, в особенности «началку». Году в 93-м нам на какое-то время отменили школьную форму, тогда мы еще носили форменные коричневые платья с черными фартучками, и разрешили приходить в чем душе угодно. А меня родители одевали очень скромно, и пойти в школу было особенно не в чем. На фоне одноклассниц я казалась себе этакой Козеттой. Буквально через пару дней я сама влезла в платьице, а когда потеплело, с удовольствием носила белую блузку и юбочку. И до сих пор считаю, что это – самый лучший вариант для школьницы.