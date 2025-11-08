В областном центре появился мурал, который напоминает людям о необходимости ответственного отношения к природе. Он украсил фасад 10-этажного дома по проспекту Строителей.

фото автора

На огромной картине изображены парень и девушка, заботливо ухаживающие за зелеными насаждениями. По их униформе можно понять – это бойцы отряда «Жасыл ел». Причем они озеленяют именно Караганду. Об этом догадываешься, когда смотришь на задний план мурала, где автор разместил силуэты достопримечательностей шахтерской столицы.

Новый арт-объект посвящен общенациональной экологичес­кой акции «Таза Қазақстан». Он создан при поддержке Молодежного ресурсного центра Караганды, а его идея и воплощение принадлежат молодой художнице Боте Жомарт. На создание мурала ушло около двух недель. Художница не скрывает, что работа над огромной картиной не обошлась без трудностей.

– Когда создаются такие большие художественные объекты, то их эскизы переносят на фасад с помощью проектора. Он используется для экономии времени, чтобы попасть в объемы рисунка, – объясняет Бота Жомарт. – Мы позвонили нашему коллеге и попросили достать аппарат. Он сказал, что все будет хорошо, но по итогу ничего не получилось. Я расстроилась, но подумала: «Сейчас буду делать, а бояться стану потом». Мы загрузили эскиз в специальную программу, выставили все размеры, по которым отмечали объемы рисунка на стене, и рисовали детали вручную.

Погода тоже тормозила процесс создания мурала. По утрам в городе стояла минусовая температура воздуха, когда использовать фасадные краски нежелательно. Поэтому художнице приходилось ждать потепления. Мешал и ветер. Он раскачивал люльку автовышки, стоя в которой на высоте работала Бота.

Художница признается, что ей было приятно создавать мурал о любви к природе. Местные жители ее поддерживали доб­рыми словами. А одна сердобольная карагандинка, заметив рисующую на ветру девушку, сбегала домой и принесла ей конфет.