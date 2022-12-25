Садриддин Ахмедов вернулся на профи-ринг и победил после двух лет простоя

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Казахстанский боксер одержал победу над соперником из Южной Африки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В соглавном бою в рамках вечера бокса в Алматы Ахмедов встречался с 40-летним южноафриканцем Нкулулеко Мхлонго (23-10-1, 18 KO).

Поединок вышел односторонним. Еще в первом раунде казахстанец четырежды отправил соперника в нокдаун. На второй раунд Мхлонго не вышел.

Таким образом Ахмедов одержал 13-ю победу на профи-ринге. 11 раз он побеждал досрочно.

Отметим, что казахстанец вернулся на ринг спустя почти два года. Ранее Ахмедов боксировал в январе прошлого года.