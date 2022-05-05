Проблемная зона
Сады и огороды на «сухом пайке»
Любовь Доброта, Шымкент

Урожай овощей, ягод и фруктов засыхает в садах шымкентских фермеров, оставшись без полива.

Полторы сотни крестьянских и фермерских хозяйств Енбекшинского района оказались на «сухом поливном пайке». Все они расположены на землях Сайрама, несколько лет назад ставшего частью Шымкента. Местные дехкане известны своим трудолюбием и предприимчивостью, умудряются за полевой сезон вырастить два, а то и три урожая на одном поле. Но без полива все старания и труды идут насмарку.

Именно в отсутствии поливной воды кроется основная причина катастрофического положения земледельцев. Чиновники затеяли ремонт канала, демонтировали старые лотки, а новые проложить вовремя не успели. Сейчас объясняют это тем, что подрядчик, мол, оказался недобросовестным, не выполнил взятых на себя обязательств по своевременному проведению капитального ремонта.

Земледельцев же вводили в заблуждение обещаниями с самого начала весенних полевых работ. И вот теперь, когда зацвела клубника, формируются клубни картофеля, на фруктовых деревьях завязались плоды, а черешня начала краснеть, выяснилось, что поливать все это богатство нечем. Оросительный канал «Көк», который обещали наполнить поливной водой еще в начале текущего года, по-прежнему пуст. Капитальный ремонт подрядчик не завершил, а посевы между тем уже желтеют от нехватки влаги и местами даже сохнут.

– Руки опускаются, когда видишь, столько труда вложено и все впустую, – сетует Рустамжан Абдурахманов. – У меня яблоневый сад 40 соток, такая же по площади плантация винограда и все гибнет на корню. Колоссальные затраты вложены. Если деревья и лоза засохнут, кто мне возмес­тит потери, ну как так можно?! Про два гектара клевера, которые точно так же нечем полить, я даже не говорю. Из-за нехватки поливной воды пришлось перепахать и высеять пшеницу. Многие вообще бросают землю и ищут другую работу, идут в таксисты, лишь бы не видеть, как пропадает многолетний труд. Я тоже в городе уже подработку нашел. Земля теперь, похоже, больше не прокормит…

Фермер Камилбай Ергешов сокрушается, что за полвека работы в сельском хозяйстве не припомнит столь катастрофической ситуации. И показывает свое поле люцерны, политое только скудным дождем. Посевы выглядят угнетенными, а значит, рассчитывать на хорошую кормозаготовку не приходится. Между тем для проведения весенних полевых работ пришлось влезть в долги.

– Я посадил три с половиной гектара итальянского клевера нового сорта, – включается в разговор фермер Сайдиаслан Имамов. – Почти миллион тенге вложил в это поле. Срочно надо полить, а чем и как это сделать? Земля высохла, запасов влаги абсолютно никаких нет.

Руководитель крестьянского хозяйства Камилбай Эргешев тоже на грани отчаяния. Полтысячи саженцев фруктовых деревьев в его саду вот-вот засохнут. Напоить их вручную невозможно.

Рустамжан Абдурахманов сотоварищи устали обивать пороги всевозможных учреждений в надежде добиться ответа на вопрос, как так получилось, что все сроки давно вышли, а канал по-прежнему сухой и не готов к работе Полить посевы надо было месяц назад, уже жара начинается, а канал все ремонтируют.

За помощью главы более полутора сотен крестьянских хозяйств пришли в Совет по защите прав предпринимателей, рассказав, что ситуация складывается критическая. Управление развития комфортной городской среды Шымкента капитальный ремонт оросительного канала «Көк» начало еще летом прошлого года, но так и не завершило в оговоренные сроки.

– Мы направили запрос в управление, чтобы нам объяс­нили, что происходит, – сообщил председатель Совета по защите прав предпринимателей Мелес Сейтжанов. – Однако письменного ответа так и не получили.

Согласно устной информации от управления, капитальный ремонт не завершен из-за того, что недобросовестным оказался подрядчик, в отношении которого применены штрафные санкции.

На вопрос собственного корреспондента «КП» начальник Управления развития комфорт­ной городской среды Шымкента Галымжан Ильясов пояснил, что на темпах реконструкции оросительного канала «Көк» сказались как объективные, так и субъективные причины.

– Проект перешел к нам от управления сельского хозяйства в начале прошлого года, мы заключили договор в середине июля, ремонт начали только в октябре, потому что не могли работать в поливной сезон, – пояснил Галымжан Ильясов. – Подрядчик оказался без опыта работы по части ремонта каналов. Отсюда также задержка пошла. Мы его оштрафовали, ему предстоит выплатить штраф в бюджет около пяти миллионов тенге.

Сетуют чиновники и на погоду, которая тоже подкачала. Дескать, в феврале–марте лили дожди, поля раскисли, и техника по ним не смогла проехать...

Галымжан Ильясов также рассказал, что в феврале – начале марта сотрудники управления собирали местных земледельцев, чтобы предупредить их об ожидающемся маловодье. Предостережениям, по их словам, вняли не все...

– Мы познакомили аграриев с прогнозами Казгидромета, предупреждавшими, что запасов влаги в этом году на 20–40 процентов будет меньше среднегодового уровня. Просили не спешить с посадкой влаголюбивых культур, а также обещали до начала мая завершить работу по реконструкции канала. Все равно нашлись те, кто поспешил, посадил клубнику, малину, гектаров десять примерно. Первого мая мы уже хотели воду давать поливную, но сами дехкане попросили полностью завершить реконструкцию русла канала. Там участок протяженностью метров 300 остался, чтобы потом проблем не было.

Дехкане же утверждают, что завершить реконструкцию в сжатые сроки не получится, и прокладка обводного канала проблему полива не решит. Между тем ситуацией заинтересовались сотрудники надзорного органа. Специалисты городской прокуратуры инициировали проверку, чтобы изучить эффективность расходования бюджетных средств. Сумма немаленькая – 370 млн тенге, треть от которой подрядчик уже получил.

– Пока идут проверки и разговоры, время работает против крестьянских хозяйств, – убеж­ден Мелис Сейтжанов. – Если в ближайшее время земледельцы так и не получат воду, урожай пропадет, а убытки составят неподъемные для хозяйств суммы. Подобное отношение к нуждам и проблемам аграриев просто недопустимо.

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