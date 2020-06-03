Сагинтаев попросил Премьер-министра вернуть Кок-Жайлау в Нацпарк

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попросил Премьер-министра РК Аскара Мамина вернуть Кок-Жайлау в Нацпарк, передает Kazpravda.kz.
Б. Сагинтаев написал в Twitter, что прислушивается к мнению экологов, озабоченных судьбой урочища Кок-Жайлау, поэтому чтобы поставить точку в этом вопросе, написал письмо Премьер-министру страны.
"Регулярно встречаюсь с экологами. Много разговоров о судьбе Кок-Жайлау. Чтобы поставить точку, сегодня обратился с письмом на имя Премьер-министра страны с просьбой вернуть эти земли из запасов города в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка", – написал Бакытжан Сагинтаев.
Как известно, в октябре прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего совещания по вопросам развития Алматы поручил прекратить реализацию проекта по строительству горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайлау.
Б. Сагинтаев написал в Twitter, что прислушивается к мнению экологов, озабоченных судьбой урочища Кок-Жайлау, поэтому чтобы поставить точку в этом вопросе, написал письмо Премьер-министру страны.
"Регулярно встречаюсь с экологами. Много разговоров о судьбе Кок-Жайлау. Чтобы поставить точку, сегодня обратился с письмом на имя Премьер-министра страны с просьбой вернуть эти земли из запасов города в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка", – написал Бакытжан Сагинтаев.
Как известно, в октябре прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего совещания по вопросам развития Алматы поручил прекратить реализацию проекта по строительству горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайлау.