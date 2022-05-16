Сагындык Лукпанов обсудил со студентами и преподавателями ВУЗов предстоящие изменения в Конституцию

Депутат Сената Парламента Сагындык Лукпанов встретился со студентами и преподавательскими составом учебных заведений города Атырау, а также коллективом филиала нацкомпании «Қазақстан Темір жолы», рассказав им о законодательной деятельности Сената и обсудив предложенные поправки в Конституцию страны.

В ходе встреч было отмечено, что поправки в Конституцию реализуются в рамках проводимых в стране политических реформ, которые демонстрируют приверженность к демократическим преобразованиям.

«По сути, нововведения являются импульсом к развитию новой модели государственности – Нового Казахстана. Поэтому наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны», - отметил сенатор.

Кроме того, участники встречи поговорили и об актуальных вопросах и проблемах сферы железнодорожных дорог и образования, в частности были озвучены предложения освоения новых технологий и трудоустройства молодежи.

Депутат также поднял вопрос о необходимости уделения особого внимания качеству образования. В завершение встречи сенатор ответил и на ряд других актуальных вопросов преподавателей и студентов.