Сахар и мясо кур продавали по завышенной цене в Ұлытауской области

Размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

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Сотрудники АФМ выявили излишних посредников в поставках социально значимых продуктов в Жезказгане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Излишние посредники в поставках СЗПТ, а именно сахара от ИП «Тулеуов» в сеть супермаркетов города Жезказган установлены Департаментом АФМ по области Ұлытау.

Установлено, что предприниматель поставлял сахар по 438 тенге за 1 килограмм и ежемесячный объем поставки составил 65 тонн», - рассказали представители Агентства РК по финансовому мониторингу.

В АФМ добавили, что в результате работы комиссии с данным ИП достигнута договоренность о поставке сахара напрямую без посредников в указанную сеть супермаркетов, в связи с чем цену сахара снизили на 8% - до 403 тенге.

«Таким образом, ежемесячная экономия населения города Жезказган составила 2,2 миллиона тенге», - подсчитали «финразведчики».

Представители АФМ также рассказали о выявленном факте торговли курятиной по завышенной цене.

«Выявлен факт реализации ИП «Амина» мяса кур на территории области с торговой надбавкой более 15%. В результате принятых мер ИП привлечен к административной ответственности, цена снижена на 10%, с 1220 тенге до 1098 тенге за 1 килограмм», - отметили в агентстве.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом «О регулировании торговой деятельности» размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.