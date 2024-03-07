Сакен Бибосынов выиграл второй бой на лицензионном турнире по боксу

Спорт
89
Наталия Буланова
выпускающий редактор

За выход в 1/4 финала Сакен встретится с другим казахом Азатом Махметовым, представляющим Бахрейн

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов одержал вторую победу на лицензионном турнире в Бусто-Арсицио (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Бибосынов встретился на ринге против Давида Каранжи Мачариа из Кении. Казахстанцу удалось победить соперника, пробившись в следующий раунд.

Сакен Бибосынов на турнире выступает в весе до 51 килограмма, уточнили в НОК.

Как пишет Vesti.kz, за выход в 1/4 финала Сакен встретится с другим казахом Азатом Махметовым, ныне представляющим Бахрейн. Этот поединок состоится 10 марта.

Ранее по ходу турнира  Бибосынов выбил двух соперников: победил Там Чунь Хинь Каннета (Гонконг) и Дэвида Каранджу Мачари (Кения).

Чтобы получить лицензию на Олимпиаду-2024, казахстанцу нужно дойти на турнире в Бусто-Арсицио до полуфинала. Медальные бои в этом весе не предусмотрены: все четыре полуфиналиста получат путевки в Париж-2024.

26-летний Бибосынов является победителем и бронзовым призером чемпионатов мира (2021 и 2019), также он брал серебро и бронзу на чемпионатах Азии (2022 и 2021) и бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио.

 

#турнир #бокс #победа #лицензии #Сакен Бибосынов

Популярное

Все
На казахском языке заговорят герои ещё трёх мультфильмов Disney
Перепады погоды привели к гибели лошадей на зимних пастбищах
«Астана-Теплотранзит» просит потребителей взять на личный контроль своевременную поверку приборов учета тепла
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
На вас оформили кредит?
Ущерб на сотни миллионов
Сила есть, ума не надо?
В хищении 258 млн тенге подозреваются руководитель ГКП на ПВХ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска» и его заместитель
Воспитательский шапалак
Кредит доверия
Тюльпаны голландские? Сарканские!
Нацию воспитывает женщина, и мужчина должен ей помогать
Больше десяти лет карагандинка Гульнара Балкенова борется со злостными неплательщиками алиментов
Сказка для любителей сладостей
В рядах Национальной гвардии РК в преддверии Международного женского дня состоялся конкурс красоты среди женщин-военнослужащих войск правопорядка
Комфорт на перспективу
«Стеклянный дом» не для женщин
«Ғибрат» – всем пример!
Запас воды на дно не тянет
Очищая душу, оздоравливая тело
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
Фестиваль сильнейших роботов
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Не наступайте на бабочек!
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития

Читайте также

СМИ: Франция сократила число зрителей на открытии Игр-2024,…
Смену капитана женской сборной по теннису прокомментировали…
Мбаппе побил рекорд Месси и вошел в историю
В Астане пройдет открытое первенство по конному спорту сред…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]