Сакен Бибосынов выиграл второй бой на лицензионном турнире по боксу

За выход в 1/4 финала Сакен встретится с другим казахом Азатом Махметовым, представляющим Бахрейн

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов одержал вторую победу на лицензионном турнире в Бусто-Арсицио (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Бибосынов встретился на ринге против Давида Каранжи Мачариа из Кении. Казахстанцу удалось победить соперника, пробившись в следующий раунд.

Сакен Бибосынов на турнире выступает в весе до 51 килограмма, уточнили в НОК.

Как пишет Vesti.kz, за выход в 1/4 финала Сакен встретится с другим казахом Азатом Махметовым, ныне представляющим Бахрейн. Этот поединок состоится 10 марта.

Ранее по ходу турнира Бибосынов выбил двух соперников: победил Там Чунь Хинь Каннета (Гонконг) и Дэвида Каранджу Мачари (Кения).

Чтобы получить лицензию на Олимпиаду-2024, казахстанцу нужно дойти на турнире в Бусто-Арсицио до полуфинала. Медальные бои в этом весе не предусмотрены: все четыре полуфиналиста получат путевки в Париж-2024.

26-летний Бибосынов является победителем и бронзовым призером чемпионатов мира (2021 и 2019), также он брал серебро и бронзу на чемпионатах Азии (2022 и 2021) и бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио.