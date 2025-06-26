Сакен Каныбеков возглавил комитет в МСХ РК

Кадровые назначения
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С прошлого года он работал заместителем председателя этого же комитета

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра сельского хозяйства РК Сакен Асембекович Каныбеков назначен на должность председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Трудовую деятельность начал в 1992 году в качестве члена, помощника бригадира, заместителя главного агронома колхоза им. Мичурина Талгарского района Алматинской области.

 1992 – 1995 гг. – начальник цеха по реализации товаров народного потребления, Заместитель директора фирмы «Бактлеу», г. Алматы

1995 – 2000 гг. – заместитель директора ТОО «Заман», г. Алматы

2000 – 2006 гг. трудился на разных должностях в ТОО «Корпорация НИМЭКС», г. Шымкента

2006 – 2009 гг. – аким Ордабасынского района Южно-Казахстанской области

2009 – 2010 гг. – государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК

2010 – 2016 гг. – заместитель акима Южно-Казахстанской области

2016 – 2021 гг. – депутат VI Созыва Мажилиса Парламента РК

2021 – 2022 гг. – председатель правления ТОО «Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства»

С 2024 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

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