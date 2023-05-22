Салтанат Бегасилова назначена заместителем начальника ДП Астаны

Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность заместителя начальника ДП Астаны назначена полковник полиции Салтанат Бегасилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото МВД РК

Личному составу её представил начальник ДП города Марат Тулебаев.

Новый заместитель будет курировать вопросы по развитию цифровизации и информатизации, которые имеют важное значение для совершенствования работы правоохранительной системы в столице.

Салтанат Бегасилова родилась 29 августа 1972 года в городе Уш-Тобе Каратальского района Алматинской области.

Проработала 25 лет в органах внутренних дел на различных должностях. Последние 3 года занимала должность заместителя начальника департамента, начальника Управления перспективных технологий Департамента информатизации и связи МВД РК.