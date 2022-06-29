Общество
Сам себе конструктор
Андрей Кратенко

Протезы и велосипед смастерил для себя житель Петропавловска Рустам Шариев.

Следующая задача, которую поставил перед собой этот неунывающий человек, – открыть цех по производству хэндбайков для людей с ограниченными возможностями.

Пять лет назад из-за несчастного случая Рустам лишился обеих ног. Получил первую группу инвалидности. Приспособился передвигаться по дому на четвереньках, а чтобы выйти на улицу, смастерил протезы из шлангов, резиновых сапог и веревки.

Вы спросите, почему пренебрег заводскими протезами? Чтобы получить их, нужно вначале пройти медкомиссию, для этого требуются время и терпение. Между тем самодельные протезы оказались вполне «ходящими», на них он спус­кался во двор, поднимался на третий этаж.

Теперь про хэндбайк – велосипед, управляемый руками. Его можно было выписать по Интернету, заплатив от 500 тысяч до нескольких миллионов тенге. Для Рустама это фантас­тические деньги. Поэтому он смастерил хэндбайк, использовав для этого бывшие в употреб­лении инвалидную коляску и детский велосипед. Пригодились также несколько уроков в YouTubе, немного смекалки и помощь друга.

Первый выезд оказался вполне удачным.

– Я сразу почувствовал, что у меня выросли ноги, – с улыбкой говорит Рустам, – хотя педали крутить приходится руками. Нагрузка распределена на все тело, руки не устают, я могу преодолевать большие расстоя­ния, причем с неплохой скоростью…

В планах – поставить на хэндбайк моторчик и крышу.

– Тогда у меня появится свой автомобиль. А еще мечтаю открыть цех по производству хэндбайков, спрос на них есть, – говорит Рус­там Шариев. – Заявку на участие в конкурсе стартапов я уже подал.

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