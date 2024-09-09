«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент произошел во дворе столичного ЖК «Sezim Qala». На кадрах видеоролика, опубликованного в одном из Telegram-каналов, группа детей собирается сбросить малыша с пятого этажа. Они насильно удерживают ребёнка и говорят, что мальчик согласился, чтобы его скинули с высоты.

«Это мои рабы, познакомьтесь: Нурали, Санжар. Он сказал, что сам хочет, чтобы мы его суициднули», – говорит один из злоумышленников.

К счастью, трагедии удалось избежать, так как «жертва» оказалась тяжёлой, поэтому они сбросили с третьего этажа лишь куртку детсадовца.

Родители пострадавшего настоятельно просят наказать виновных в происшествии.

«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Все участники инцидента установлены, в присутствии законных представителей выясняются обстоятельства. По результатам будут приняты меры согласно законодательству», – детализировали в ДП Астаны.

Напомним, ранее в Казнете распространилось видео героического спасения девочки-подростка из горящей квартиры.