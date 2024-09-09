«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане

Шокирующее видео с участием несовершеннолетних обсуждают в Казнете, сообщает Kazpravda.kz
Инцидент произошел во дворе столичного ЖК «Sezim Qala». На кадрах видеоролика, опубликованного в одном из Telegram-каналов, группа детей собирается сбросить малыша с пятого этажа. Они насильно удерживают ребёнка и говорят, что мальчик согласился, чтобы его скинули с высоты.
«Это мои рабы, познакомьтесь: Нурали, Санжар. Он сказал, что сам хочет, чтобы мы его суициднули», – говорит один из злоумышленников.
К счастью, трагедии удалось избежать, так как «жертва» оказалась тяжёлой, поэтому они сбросили с третьего этажа лишь куртку детсадовца.
Родители пострадавшего настоятельно просят наказать виновных в происшествии.
«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Все участники инцидента установлены, в присутствии законных представителей выясняются обстоятельства. По результатам будут приняты меры согласно законодательству», – детализировали в ДП Астаны.
Напомним, ранее в Казнете распространилось видео героического спасения девочки-подростка из горящей квартиры.