Самат Абиш осужден на 8 лет условно за превышение власти

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся. Суд внес представление о лишении Абиша специального звания и государственных наград, передает Kazpravda.kz

Фото:gov.kz

«Уголовное дело в отношении Самата Абиша, обвиняемого в превышении власти, рассмотрено. С учетом грифа «секретно» судебные заседания проходили в закрытом формате», - сообщает межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить Абишу наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с лишением права занимать определённые должности на 10 лет. При этом на основании ст.63 УК наказание определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок.

Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

«Приговором суда А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.362 ч.4 УК РК, и осужден к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком на 10 лет. На основании ст.63 УК РК постановлено считать назначенное наказание условным», - говорится в приговоре.

Смягчающими обстоятельствами судом признаны наличие малолетних детей у подсудимого и его чистосердечное раскаяние.

Отягчающие обстоятельства не установлены.

Судом решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении специального звания и государственных наград.

Самат Абиш является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

С 2015 года назначен первым заместителем руководителя КНБ. 17 января 2022 года президент освободил Самата Абиша от этой должности.

Самат Абиш проходил свидетелем по уголовному делу в отношении задержанных экс-руководителей КНБ. В июле прошлого года в КНБ сообщили, что он был допрошен в качестве свидетеля, но уголовные дела в отношении Абиша органами национальной безопасности не регистрировались и мера пресечения не избиралась.

#приговор #январские события #Самат Абиш

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