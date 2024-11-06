Саммит ОТГ: участники подписали ряд документов

В Бишкеке состоялся саммит Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz
По итогам заседания были подписаны следующие документы:
1. Декларация 11-го Саммита Организации тюркских государств;
2. Решение о «Зеленом видении тюркского мира: единстве устойчивого будущего»;
3. Решение об объявлении города Бишкека Цифровой столицей Организации тюркских государств на 2025 год;
4. Решение о награждении Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Высшим орденом Тюркского мира»;
5. Решение о принятии хартии Тюркского мира;
6. Решение о назначении заместителей Генерального секретаря Организации тюркских государств;
7. Решение о «Положении о Постоянных представителях Организации тюркских государств»;
8. Решение о флагах организаций тюркского сотрудничества.