Самолет SCAT повредила молния

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В минувшие выходные один из самолетов авиакомпании SCAT повредила молния, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы компании, самолет выведен из расписания.

«Инженерная служба компании проводит необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней. В связи с этим авиакомпания вынуждена произвести изменение расписания на 14 рейсах на этой неделе», – сообщили в SCAT.

Ранее участившиеся задержки авиарейсов в РК объяснили на брифинге. Там же Минтранс заявил о намерении оцифровать подачу жалоб на авиакомпании.