Самолет SCAT повредила молния
39
Авиакомпания обратилась к пассажирам
В минувшие выходные один из самолетов авиакомпании SCAT повредила молния, сообщает Kazpravda.kz
По информации пресс-службы компании, самолет выведен из расписания.
«Инженерная служба компании проводит необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней. В связи с этим авиакомпания вынуждена произвести изменение расписания на 14 рейсах на этой неделе», – сообщили в SCAT.
Ранее участившиеся задержки авиарейсов в РК объяснили на брифинге. Там же Минтранс заявил о намерении оцифровать подачу жалоб на авиакомпании.