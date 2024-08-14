Не опять, а снова: самолет Air Astana повредили в аэропорту Алматы

Вчера в алматинском аэропорту был поврежден самолет Air Astana, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что 13 августа при подготовке рейса КС 267 Алматы-Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины.

«Данный рейс был отменен, а пассажиры приняты на сегодняшний рейс КС 267. Авиакомпания сожалеет о задержке рейса и подчеркивает, что это произошло не по вине авиакомпании», – пояснил перевозчик.

Air Astana призывает международный аэропорт Алматы не допускать такие инциденты, которые помимо нанесения материального ущерба сбивают расписание полетов.

Напомним, 7 августа в аэропорту Астаны повредили самолет FlyArystan.