Не опять, а снова: самолет Air Astana повредили в аэропорту Алматы

Транспорт , Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Вчера в алматинском аэропорту был поврежден самолет Air Astana, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что 13 августа при подготовке рейса КС 267 Алматы-Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины.

«Данный рейс был отменен, а пассажиры приняты на сегодняшний рейс КС 267. Авиакомпания сожалеет о задержке рейса и подчеркивает, что это произошло не по вине авиакомпании», – пояснил перевозчик. 

Air Astana призывает международный аэропорт Алматы не допускать такие инциденты, которые помимо нанесения материального ущерба сбивают расписание полетов.

Напомним, 7 августа в аэропорту Астаны повредили самолет FlyArystan.

#Алматы #аэропорт #самолет #Air Astana

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