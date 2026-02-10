Самолет упал в океан сразу после вылета из Сомали

5
Айман Аманжолова
корреспондент

Никто из 55 пассажиров не пострадал, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: соцсети

Самолет местной авиакомпании StarSky рухнул в мелководье вскоре после вылета из аэропорта Могадишо, столицы Сомали. На борту находились 55 пассажиров и несколько членов экипажа, никто из них не пострадал. Эксперты уже назвали случившееся чудом.

Как пишет The Mirror, борт покинул международный аэропорт имени Адена Адде и вскоре упал недалеко от периметра воздушной гавани. Самолет столкнулся с техническими трудностями при попытке набрать высоту. Представители аэропорта сообщили, что воздушное судно пыталось вернуться в Могадишо.

Очевидцы, находившиеся на пляже Джасиира, заметили, что самолет летел необычно низко, прежде чем упасть, сообщает AirLive.

На фотографиях с места происшествия видно, что крыло воздушного судна полностью оторвалось от корпуса.

#самолет #океан #Сомали #крушение

