Самострой продолжает процветать

Общество
105
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Как сообщили в областном управлении ГАСК, с начала года в суды направлено 127 материа­лов по фактам нарушений в строительной сфере. По итогам внеплановых проверок сумма штрафов, наложенных в отношении застройщиков-нарушителей, превысила 100 млн тенге.

Недавно в ходе инспекционных рейдов были сос­тавлены протоколы на 70 стройплощадках. В их числе – многоквартирный дом в селе Отеген-батыра, врачебная амбулатория в поселке Коккайнар, учебный комплекс Мойнакской ГЭС, водозабор на реке Сумбе в Райымбекском районе. Кроме того, проверяющие выявили, что без разрешительных документов осуществлялось строительство 16 коммерческих объектов.

Ранее по решениям судов был снесен ряд самовольно возведенных сооружений – кирпичные заводы, магазины, многоквартирный жилой комплекс. Работа в данном направлении продолжается и в текущем году. Наказанию подвергаются не только подрядные организации, но и компании, осуществляющие технический и авторский надзор.

Однако, несмотря на усиление контроля и регулярно проводимый мониторинг отрасли, самострой продолжает процветать. Как показывает практика, зачастую застройщики начинают строительно-монтажные работы, не имея на руках архитектурно-планировочных заданий, эскизных проектов, не получив технических условий от коммунальных служб. Отсутст­вуют также проектно-сметные документации, госэкспертиза, разрешение ГАСК.

По информации областной прокуратуры, бесконтрольная застройка привела к необоснованному расширению границ населенных пунктов. Госакты ряда земельных участков, предусмотренных под размещение больниц, школ, парков, были изменены под строительство жилья и коммерческих объектов.

В последующем эти территории хаотично застраивались без учета нагрузки на коммунальную и дорожную инфраструктуру. В результате в районах сельских новостроек обострились коммунально-бытовые проблемы, в том числе нехватка чистой питьевой воды, отсутствие асфальтированных улиц, перебои с электричеством.

К слову, проблема нелегального строительства тес­но связана с ростом числа «человейников» (объектов уплотняющей застройки). Эти многоквартирные высотки оккупировали уже не только центр и окраины Алматы, но и захватывают пригородную зону. В итоге въезды⁄выезды из мегаполиса теперь забиты машинами под завязку не только в часы пик, но и целый день.

Это верхняя и нижняя кас­келенские трассы, дороги в сторону Талгара, Конаева,
Кульджинский и Илийский тракты. Тем самым усугубляется и без того тяжелая экологи­ческая ситуация, нарас­­тают проблемы в транспорт­ной инфраструктуре и других,
не менее важных сферах.

#нарушения #строительство #Алматинская область #самострой

