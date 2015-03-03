Самосуд в нигерийском Баучи

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ
Инцидент произошел в городе Баучи. Две девушки, точный возраст которых не называется, отказались пройти досмотр при входе на овощной рынок. Толпа насильно обыскала одну из них и обнаружила две бутылки, привязанные к телу. Находилась ли в бутылках взрывчатка, не сообщается. Посетители рынка забили девочку насмерть, а потом надели на нее автомобильную покрышку, облили бензином и подожгли. В местной полиции сомневаются в том, что погибшая была смертницей, поскольку она не подорвалась, когда на нее напали.
В последнее время в Нигерии участились теракты, устраиваемые девочками в возрасте от семи лет. Взрывы происходят, как правило, на рынках и автобусных остановках. Местные власти считают причастными к атакам боевиков из группировки «Боко Харам». Предполагается, что они могут использовать для этого своих пленниц.
В 2014 году жертвами «Боко Харам» стали около 10 тыс. нигерийцев. Эта исламистская группировка действует в Нигерии и соседних странах. Она выступает за введение шариата и борьбу с Западом.

Оружейное эмбарго
ООН предлагает ужесточить действующее оружейное эмбарго в отношении Ливии. Согласно информации, представленной в докладе организации, правительство этого североафриканского государства не в состоянии осуществлять контроль за вооружением на своей территории.
Как сообщило агентство Associated Press, обеспокоенность у экспертов вызывает возможность попадания оружия в руки экстремистов. «Нынешние поставки в Ливию, вероятно, способствуют дальнейшему распространению военного снаряжения», – указывается в документе. По мнению авторов доклада, подобное развитие событий «представляет собой серьезную проблему для других стран региона».
Кроме того, как сообщает ТАСС, специалисты ООН предлагают международному сообществу создать мониторинговую группу, которая отслеживала бы поступление оружия в Ливию морским путем, а также пресекала незаконный экспорт нефти.

Дипломатический скандал
Правительство Венесуэлы потребовало от посольства США резко сократить количество своих дипломатов в Каракасе в двухнедельный срок.
Глава МИДа страны Дельси Родригес заявила это лично высокопоставленному американскому дипломатическому работнику в рамках редкой встречи представителей двух государств. По словам министра, Вашингтону следует самостоятельно решить, кого из 100 дипломатов отозвать домой.
Как утверждает Дельси Родригес, цель Каракаса – оставить в посольстве США в стране 17 работников – столько же, сколько венесуэльских дипломатов аккредитовано в Вашингтоне. Ранее американские власти ограничили въезд в страну нескольким неназванным официальным лицам из Венесуэлы, которых Соединенные Штаты обвиняют в нарушении прав человека и коррупции.

В списке самых богатых
По версии журнала Forbes, Билл Гейтс занял верхнюю строчку в списке самых богатых людей мира. Глава компании Facebook Inc Марк Цукерберг попал в первую двадцатку, а звезда баскетбола Майкл Джордан впервые оказался в этом рейтинге.
Состояние Гейтса за год выросло с 76 до 79,2 млрд. долларов, позволив сооснователю Microsoft оказаться на вершине в 16-й раз за 21 год. Мексиканский медиа­магнат Карлос Слим Элу занял второе место с 77,1 млрд. долларов, а глава Berkshire Hathaway Inc Уоррен Баффет оказался на третьем с 72,7 млрд.
Состояние Баффета по сравнению с прошлым годом выросло на 14,5 млрд. долларов – больше, чем у кого-либо еще в списке, даже несмотря на то, что в июле прошлого года он отдал 2,8 млрд. долларов на благотворительность.
В нынешнем году эксперты Forbes насчитали рекордное число миллиардеров: 1 826 против прошлогодних 1 645. Их совокупное состояние составило 7,05 трлн. долларов.

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