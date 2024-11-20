Самой дорогой торговой улицей мира стала Виа Монтенаполеоне в Милане

Консалтинговая компания Cushman & Wakefield рассказала о том, что улица Виа Монтенаполеоне в Милане победила в рейтинге самых дорогих торговых улиц на планете

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Известно, что арендная плата за квадратный метр на миланской улице в среднем достигла отметки в 20 тысяч евро. Соответственно, цена за квадратный метр на Пятой авеню равна 19,5 тыс. евро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«Рейтинг самых знаковых улиц мира значительно изменился с 2023 года. Миланская улица Виа Монтенаполеоне теперь обогнала Пятую авеню в Нью-Йорке и стала самым дорогим местом для розничной торговли в мире», - отмечает Cushman & Wakefield.

Сообщается, что выход Виа Монтенаполеоне на первое место в рейтинге связан с двумя причинами - существенным скачком цен на аренду за минувшие несколько лет и увеличением курса европейской валюты относительно американского доллара, произошедшем в этом году.