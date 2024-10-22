Самый большой государственный флаг установили на фасаде здания в столице

Сегодня в преддверии национального праздника – Дня Республики на здании центрального аппарата партии AMANAT был установлен государственный флаг размером 24 на 12 метров, передает Kazpravda.kz

Фото: AMANAT

Непосредственно на фасад здания флаг таких размеров устанавливается впервые. По словам партийцев, небесно-голубое знамя пробуждает в людях самые лучшие чувства, включая патриотизм и гордость за свою страну.

Уже на протяжении 3-х лет молодежное крыло «Жастар Рухы» партии AMANAT проводит акцию «Менің Елім – Менің Туым», которая направлена на популяризацию государственного флага Республики Казахстан. В этом году в рамках акции по всей стране будет вывешено более 10 тысяч государственных флагов. В ней принимают участие депутаты, общественные деятели, молодежные активисты и все желающие.

Как отметила председатель «Жастар Рухы» Акерке Искандерова, данная акция призвана напомнить обществу о том, что именно Декларация о государственном суверенитете, принятая 25 октября 1990 года, стала предтечей нашей Независимости.

«Наши активисты по всей стране развешивают флаги на жилых комплексах и социальных объектах. Всего до 25 октября планируется установить более 10 тысяч флагов. Главной целью данной акции является развитие чувства патриотизма среди молодёжи, среди всех граждан нашей страны, так как когда мы смотрим на наш государственный флаг, то каждый из нас испытывает чувство гордости за нашу страну. Мы разместили флаг на здании партии AMANAT. Именно он развевался на различных культурных мероприятиях, на матчах наших сборных и даже недавно на концерте Димаша Кудайбергена, который прошёл в рамках Всемирных игр кочевников. И теперь до 25 октября этот флаг будет радовать жителей нашей страны в сердце столицы», – сказала она.

Стоит отметить, что в акции могут принять участие все желающие. Для этого достаточно разместить свое фото или фото своей семьи на фоне государственного флага в социальных сетях с хэштегами: #republicday #меніңтуым, #меніңелімменіңтуым.