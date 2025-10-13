Фото: Минздрав

Сегодня санаторно-курортные организации Казахстана ежегодно посещают около полумиллиона человек, и в ближайшие годы планируется увеличить этот показатель за счёт совершенствования инфраструктуры, продвижения бренда «Kazakhstan Health Travel» и привлечения иностранных пациентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

«Наши природные ресурсы — это не только достояние страны, но и стратегический инструмент укрепления здоровья населения и развития медицинского туризма. Казахстан имеет все возможности, чтобы стать центром санаторно-курортного лечения Центральной Азии», — отметила глава Минздрава Акмарал Альназарова сегодня в своем выступлении на первой международной конференции «Развитие медицинского туризма в Республике Казахстан: перспективы и возможности» в Астане.

Как было отмечено на форуме, наш стратегический актив — это богатейший природно-климатический потенциал страны, который невозможно воспроизвести искусственно.



Уникальные сочетания горного воздуха, целебных озёр, минеральных источников и термальных вод вызывают особый интерес иностранных пациентов и медицинских туристов. Эти природные факторы становятся основой для интеграции восстановительной медицины, реабилитации и профилактики заболеваний.