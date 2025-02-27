Санжар Ташкенбай получил травму на Кубке Странджа

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай потерпел поражение на Кубке Странджа в Софии (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсмен на турнире представлял страну в весовой категории до 48 килограммов.

В бою против Луиса Руни (Ирландия) Ташкенбаю в первом раунде отсчитали нокдаун. После этого эпизода казахстанец отказался от продолжения поединка, тем самым завершив выступление.

Причиной отказа стала травма руки.

Как сообщили в пресс-службе КФБ, в настоящее время Санжару Ташкенбаю оказывается медицинская помощь.