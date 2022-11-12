Санжар Ташкенбай выиграл «золото» чемпионата Азии по боксу

19-летний чемпион мира из Казахстана Санжар Ташкенбай стал чемпионом Азии по боксу, Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай успешно выступил в финале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания).

В весовой категории до 48 килограммов 19-летний казахстанец сразился с японцем Аратаке Кадзумой и победил его единогласным решением судей.

Таким образом, Санжар Ташкенбай стал чемпионом Азии. Ранее по ходу турнира он также победил узбекистанского боксера Асилбека Джалилова, кыргызстанца Мирлана Туркбая уулу и индийца Говинда Кумара Сахани. Напомним, также из достижений Ташкенбая в любителях — «золото» молодежного чемпионата мира и молодежного чемпионата Азии.