Фото: sports.kz
Спорт

Санжар Ташкенбай выиграл «золото» чемпионата Азии по боксу

19-летний чемпион мира из Казахстана Санжар Ташкенбай стал чемпионом Азии по боксу, Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай успешно выступил в финале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания).

В весовой категории до 48 килограммов 19-летний казахстанец сразился с японцем Аратаке Кадзумой и победил его единогласным решением судей.

Таким образом, Санжар Ташкенбай стал чемпионом Азии. Ранее по ходу турнира он также победил узбекистанского боксера Асилбека Джалилова, кыргызстанца Мирлана Туркбая уулу и индийца Говинда Кумара Сахани. Напомним, также из достижений Ташкенбая в любителях — «золото» молодежного чемпионата мира и молодежного чемпионата Азии. 

Популярное

Все
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Четырехлетний ребенок погиб по вине пьяного водителя в Талдыкоргане
13 млн тенге едва не выманили мошенники у пенсионерки в Шахтинске
Пенсионерка целый месяц живет на вокзале в Костанае
59 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Астане
Ерке Есмахан выходит замуж и ставит пользователей Сети в тупик
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Похищенное в Алматы оружие продолжают находить на кладбищах
Санжар Ташкенбай выиграл «золото» чемпионата Азии по боксу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Закон Республики Казахстан
Аренда квартир в Казахстане дешевеет
Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана
Когда в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд
На шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал» обнаружено тело рабочего
Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине
Каким будет новый мост через реку Есиль в Астане
Скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна
Владельца магазина в Шымкенте оштрафовали из-за давки
Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Спорт , Бокс
Казахстанка побывала в нокдауне и выиграла "золото" чемпион…
Спорт , Бокс
Где смотреть бой Алимханулы – Бентли за титул чемпиона мира…
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Спорт
В Казахстане проведут ІІ Тюркскую универсиаду
Спорт , Бокс
Алимханулы и Бентли провели первую дуэль взглядов перед боем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]