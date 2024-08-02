Саясат Нурбек сообщил хорошую новость для абитуриентов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорогие, друзья! У меня для вас хорошая новость!

Сегодня завершилась работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Список обладателей грантов будет опубликован завтра, 3 августа.

Комиссия, в состав которой входят депутаты Парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», ассоциации высших учебных заведений и общественных организаций, рассматривает заявки претендентов. Выражаю огромную благодарность членам комиссии за качественную и кропотливую работу!

После этого, в соответствии с утвержденными правилами, согласно баллам, набранным абитуриентами во время прохождения ЕНТ, на конкурсной основе будут присуждаться образовательные гранты.

В этом году наиболее востребованными направлениями среди поступающих являются «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии».

Итоги конкурса грантов будут опубликованы 3 августа в 11:00 на официальном сайте и в Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РК, на сайте и в Telegram-канале Национального центра тестирования, а также на информационно-справочном портале для студентов. А зачисление в вузы завершится до 25 августа.

Дорогие абитуриенты, вы стоите на пороге больших перемен, желаю вам успехов в учебе и ярких побед! Увидимся в стенах наших вузов!