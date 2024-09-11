Саженцы декоративных растений вернули на Хоргосе в Китай

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По данным комитета госинспекции в агропромышленном комплексе, на КПП «Хоргос» обнаружили партию саженцев, корни которых содержали почву с превышением допустимой нормы в 0,1%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

«В связи с нарушением на владельца продукции был составлен административный протокол в соответствии с Законом о карантине растений и Кодексом об административных правонарушениях, а также вся партия была отправлена обратно в КНР», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что согласно законодательству РК, посадочные материалы должны быть свободны от почвы, поскольку она может быть потенциальным носителем карантинных объектов.