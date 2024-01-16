Сбежавших из Шымкента девочек-подростков нашли в Алматы

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Их поместили в алматинский ЦАН

Фото: ДП Шымкента

Пропавших из шымкентского центра адаптации несовершеннолетних девочек разыскали полицейские. Подростков нашли в Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

"Три воспитанницы ЦАН Шымкента ушли в неизвестном направлении вечером 14 января. На поиски пропавших задействовали личный состав полицейского ведомства города. Ориентировки с их фотографиями, описанием внешности и одежды стражи порядка разослали коллегам в соседние регионы", - говорится в сообщении ДП Шымкента.

В течение суток оперативники разыскали девочек на территории города Алматы целыми и невредимыми.

В настоящее время они помещены в алматинский ЦАН, добавили в полиции.

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