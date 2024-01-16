Сбежавших из Шымкента девочек-подростков нашли в Алматы
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Их поместили в алматинский ЦАН
Пропавших из шымкентского центра адаптации несовершеннолетних девочек разыскали полицейские. Подростков нашли в Алматы, сообщает Kazpravda.kz.
"Три воспитанницы ЦАН Шымкента ушли в неизвестном направлении вечером 14 января. На поиски пропавших задействовали личный состав полицейского ведомства города. Ориентировки с их фотографиями, описанием внешности и одежды стражи порядка разослали коллегам в соседние регионы", - говорится в сообщении ДП Шымкента.
В течение суток оперативники разыскали девочек на территории города Алматы целыми и невредимыми.
В настоящее время они помещены в алматинский ЦАН, добавили в полиции.