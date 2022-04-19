Сбежавший из клетки шимпанзе устроил переполох в зоопарке Алматы, пострадал ребенок

В зоопарке города Алматы сбежавший из клетки шимпанзе толкнул женщину с коляской, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook зоопарка.

Сегодня в 16:21 в Алматинском зоопарке произошёл внештатный инцидент. В отделе «Приматы» шимпанзе по кличке Паша при перегоне из зимнего вольера в летний сломал несколько металлических прутьев в перегонной клетке и вышел за пределы вольера.

«За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по территории, шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребёнком. Ребёнок получил ушибы. Штатным фельдшером зоопарка была оказана первая медицинская помощь, и затем была вызвана карета скорой помощи», – рассказали в зоопарке.

Зоотехники и ветеринары оперативно справились с ситуацией, и сейчас шимпанзе уже находится в своем вольере.

В зоопарке заверили, что будут на связи с родителями пострадавшего ребенка и готовы оказать посильную помощь в лечении.

«Ситуации с побегом животных – не редкость в зоопарковском мире. И часто такие ситуации заканчиваются трагично, но благодаря слаженной работе сотрудников нам удалось избежать серьезной трагедии», – подчеркнули здесь.