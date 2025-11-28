В рамках проводимой недели корейской культуры в Алматы прошел ряд мероприятий, приуроченных к этому событию

Впервые в Казахстане издан сборник корейской прозы в переводе на казахский язык. Проект реализован КазНУ им. аль-Фараби при поддержке Корейской академии перевода корейской литературы, в рамках программы «Воркшоп для корейских факультетов в зарубежных вузах»

Генеральное консульство Республики Корея совместно с университетом и Национальный библиотекой провело презентацию выхода данного сборника, а также панельную встречу с режиссером анимационного фильма, Ан Джэ Хуном. Он представил казахстанским зрителям фильм, снятый по мотивам одного из рассказов опубликованного в вышедшем сборнике. Зрители получили возможность в формате открытого диалога встретиться с режиссёром и задать ему интересующие их вопросы.

Как отметил генеральный консул Республики Корея в Алматы Ха Тэ Ук, публикация переводов корейской прозы на казахском языке расширит доступ к корейской литературе и станет важным стимулом для дальнейшего развития культурного и академического обмена между Казахстаном и Республикой Корея.

В свою очередь директор национальной библиотеки Газиза Нургалиева выразила признательность генеральному консульству за реализацию проекта, пополнение фондов литературы на казахском языке и творческой группе, сумевшей хорошо справиться с поставленой задачей.

В изданном сборнике представлены произведения «малой прозы» ведущих корейских авторов и благодаря этому казахстанские читатели получили возможность непосредственного знакомства с эстетической ценностью и тонкой эмоциональностью корейской литературы.

Казахстанские переводчики стремились перевести оригинальные тексты на казахский язык, максимально сохранив их композицию, художественные особенности и выразительность авторского стиля. Переводы произведений корейских авторов сделали Ақерке Болатбекқызы Абаған, Айгерім Ермекқызы Белялова и Әйгерім Ерланқызы Сайлаукенова.

Значение данного проекта выходит за рамки обычной переводческой деятельности: с точки зрения культурного и научного обмена издание обладает особой академической ценностью. В сборник вошли шесть произведений четырех авторов Ли Хё Сок (Қарақұмық гүлі гүлдеген кезде), Хён Джон Гон (Сәтті күн), (Тұған жер), Ким Юджонг –(Бом Бом), (Камелия гүлі) и Хван Сун Вон) – (Нөсер жанбыр).