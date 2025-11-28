Сближая народы, через познание культуры

Литература
9
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В рамках проводимой недели корейской культуры в Алматы прошел ряд мероприятий, приуроченных к этому событию

Впервые в Казахстане издан сборник корейской прозы в переводе на казахский язык. Проект реализован КазНУ им. аль-Фараби при поддержке Корейской академии перевода корейской литературы, в рамках программы «Воркшоп для корейских факультетов в зарубежных вузах»

Генеральное консульство Республики Корея совместно с университетом и Национальный библиотекой провело презентацию выхода данного сборника, а также панельную встречу с режиссером анимационного фильма, Ан Джэ Хуном. Он представил казахстанским зрителям фильм, снятый по мотивам одного из рассказов опубликованного в вышедшем сборнике. Зрители получили возможность в формате открытого диалога встретиться с режиссёром и задать ему интересующие их вопросы.

Как отметил генеральный консул Республики Корея в Алматы Ха Тэ Ук, публикация переводов корейской прозы на казахском языке расширит доступ к корейской литературе и станет важным стимулом для дальнейшего развития культурного и академического обмена между Казахстаном и Республикой Корея.

В свою очередь директор национальной библиотеки Газиза Нургалиева выразила признательность генеральному консульству за реализацию проекта, пополнение фондов литературы на казахском языке и творческой группе, сумевшей хорошо справиться с поставленой задачей.

В изданном сборнике представлены произведения «малой прозы» ведущих корейских авторов и благодаря этому казахстанские читатели получили возможность непосредственного знакомства с эстетической ценностью и тонкой эмоциональностью корейской литературы.

Казахстанские переводчики стремились перевести оригинальные тексты на казахский язык, максимально сохранив их композицию, художественные особенности и выразительность авторского стиля. Переводы произведений корейских авторов сделали Ақерке Болатбекқызы Абаған, Айгерім Ермекқызы Белялова и Әйгерім Ерланқызы Сайлаукенова.

Значение данного проекта выходит за рамки обычной переводческой деятельности: с точки зрения культурного и научного обмена издание обладает особой академической ценностью. В сборник вошли шесть произведений четырех авторов Ли Хё Сок (Қарақұмық гүлі гүлдеген кезде), Хён Джон Гон (Сәтті күн), (Тұған жер), Ким Юджонг –(Бом Бом), (Камелия гүлі) и Хван Сун Вон) – (Нөсер жанбыр).

 

 

 

 

#казахский язык #Корея #книги #презентация #проза

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сохранить для потомков
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
Язык – путь к осознанию нации
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Мастер слова
Искусство на защите девочек и женщин
Весь ствол в затейливых узорах
При полном достатке топлива
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
Сила местных трав
Красиво жить не запретишь
Дело не только в инфраструктуре
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Политика здравого смысла
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

В Алматы презентовали новый роман Галины Ергужиной «Непрост…
Где царят доверие и откровенность
Зов неведомых пространств
Он расширил горизонты родного языка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]