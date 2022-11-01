Сблизит нас «зеленый» водород

Казахстан готов на преференции германским партнерам в обмен на крупномасштабные инвестиции и трансфер технологий.

В Казахстан с первым визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В ходе переговоров с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеу­берди стороны обменялись мнениями по широкому спектру казахстанско-германского взаи­модействия.

Обсуждены перспективы дальнейшего увеличения товарооборота, достигшего за 8 месяцев 2022 года 1,7 млрд евро, а также новые виды кооперации в энергетической сфере с учетом реализации в регионах Казахстана совместных проектов с немецкими флагманами в сфере ВИЭ Goldbeck Solar и Svevind.

– В год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией с удовлетворением констатируем высокий уровень доверительного политического диалога и прочного взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В рамках преемственности многовекторного внешнеполитического курса мы продолжим прилагать максимум усилий для расширения горизонтов взаимодействия с Германией и Евросоюзом в целом, – отметил Мухтар Тлеуберди в заявлении для прессы после переговоров.

Особое внимание на переговорах было уделено заинтересованности Астаны и Берлина в конст­руктивном взаимодейст­вии в области транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики и культурно-гуманитарного сотрудничества. Казахстан выступает надежным партнером по поставке полезных ископаемых, продуктов пищевой промышленности, сырой нефти и других энергоресурсов в Германию и Европу. И Мухтар Тлеу­берди обозначил готовность казахстанской стороны предоставить германским партнерам особые преференции в обмен на крупномасштабные инвестиции и трансфер немецких технологий.

Выступая на совместной пресс-конференции, Анналена Бербок анонсировала открытие в Астане Офиса водородной дипломатии Германии. Новую структуру планируется создать под эгидой Германского общества международного сотрудничества GIZ при поддержке МИД ФРГ. Она призвана систематизировать практическое взаимодействие между правительственными и экспертными кругами обеих стран в вопросах построения устойчивого топливно-энергетического цикла.

– С 2030 года могут добываться ежегодно три миллиона тонн «зеленого» водорода. Этот проект – только один пример того, чего мы можем добиться общими усилиями, и не только потому, что Казахстан является самым ветреным регионом за пределами Полярного круга, но и потому, что у вас развита энергетическая инфраструктура и есть важнейший ресурс – молодые высоко­квалифицированные, активные, мотивированные люди, – подчерк­нула Анналена Бербок.

В рамках визита состоялись отдельные встречи сопровож­дающих главу МИД ФРГ представителей немецких политических и бизнес-фигур, включая топ-менеджеров таких крупных компаний, как Lufthansa, Aurubis и Knauf. Немецких гостей ознакомили с политикой Президента Касым-Жомарта Токаева по построению Справедливого Казахстана, проводимыми в стране масштабными демократическими реформами.

Всего в составе делегации прибыло порядка 50 представителей официальных и деловых кругов ФРГ, что свидетельствует о сущест­венном интересе крупнейшей европейской экономики к раскрытию полного потенциала сотрудничества с нашей респуб­ликой и Центрально-Азиатским регионом в целом.

За последнее десятилетие на долю нашей страны пришлось около 80% всех прямых немецких инвестиций в Центральной Азии, которые в основном направлены на качественное развитие здравоохранения, сельского хозяйства и транспортной логистики. С 2005 года немецкие компании вложили в Казахстан 5,2 млрд долларов, в нашей стране действуют 600 предприятий с участием компаний из ФРГ. По итогам 2021-го двусторонний товарооборот достиг 2,2 млрд долларов, превысив допандемийный показатель на 20%.

По притоку иностранных инвес­тиций в 2021 году нам удалось не только вернуться к допандемийному уровню, но и увеличить его больше чем на треть: валовой приток ПИИ в Казахстан составил 23,7 млрд долларов против 17,2 млрд в 2020-м.

– Германия, будучи четвертой по величине экономикой мира, пока не входит в топ-10 стран-инвесторов в нашу экономику. Поэтому хотел бы обратить внимание, что Казахстан предлагает немецким инвесторам и предпринимателям максимально благоприятные условия для работы. В этих целях нами создана не имеющая аналогов Правительственная рабочая группа по взаимодействию с немецкими инвесторами и предпринимателями под руководством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра. Благодаря ее работе проекты немецких инвесторов сопровождаются от начала переговоров до полного создания производства, – проинформировал Мухтар Тлеуберди.

Немецкие инвестиции, новейшие технологии и казахстанское сырье, квалифицированные рабочие и благоприятные условия ведения бизнеса создают прочную основу для расширения сотрудничества по принципу win-win. В связи с этим весьма актуальным и перспективным видится взаимодействие в сфере первичной обработки в Казахстане сырья, редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей экономики, а также создания производства экологически безо­пасных источников энергии.

Правовая основа для этого была создана еще в 2012 году путем подписания межправительственного Соглашения о сырьевом, промышленном и технологическом партнерстве. А 27 октября HYRASIA ONE, дочерняя компания немецко-шведского концерна Svevind, и Правительство Казахстана подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого планируется строительство на территории Казахстана одного из крупнейших в мире предприятий по производству чистого и экологически безопасного «зеленого» водорода. Это послужит обеспечению безопасности энергетических и сырьевых запасов Европы и Азии в уникальных промышленных масштабах.

Еще одна важная сфера – культурно-гуманитарное взаимодействие. Казахстан является родиной для около 200 тыс. этнических немцев. Порядка одного миллиона бывших казахстанцев немецкой национальности проживают сего дня в Германии.

– Мы хотим и далее укреплять этот «живой мост» для поддержания дружбы между народами, – заявил глава МИД РК. – В данном контексте хотел бы отметить большую практическую значимость Казахстанско-немецкого университета и Немецкого театра в Алматы, Казахстанско-немецкого центра в Астане и, конечно, общественного фонда «Видергебурт» в вопросе сохранения языка и культуры немецкой общины в Казахстане. Мы приветствуем программы академического обмена между студентами и школьниками и готовы поддержать популяризацию немецкого языка через образовательные программы путем открытия филиалов ведущих немецких вузов в Казахстане и развития дуальной системы профессионально-технической подготовки высоко­квалифицированных кадров по примеру Германии.