Сборная Афганистана без тренера выиграла матч отбора на ЧМ-2026 по футболу

Спорт, В мире
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Футболисты самостоятельно заполнили заявку и вышли на матч

Фото: vesti.kz

Сборная Афганистана по футболу в матче отбора на ЧМ-2026 обыграла без тренера на выезде команду Монголии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча первого раунда квалификации в Азиатской зоне прошла в Улан-Баторе, и завершилась в пользу гостей со счетом 1:0.

Как сообщает телеграм-канал "Первый спорт" перед игрой футболисты команды Афганистана поругались с главным тренером, и тот отказался заполнять заявку на матч - он хотел, чтобы ФИФА засчитала сборной техническое поражение. Однако футболисты успели самостоятельно заполнить заявку и вышли на матч в Улан-Баторе.

Отмечается, что в первом матче, который был сыгран в Душанбе, Афганистан также одержал победу со счетом 1:0.

Афганистан занимает 158-е место в рейтинге ФИФА. У Монголии 183-я строчка, добавил портал.

#Афганистан #матч #сборная #Монголия #тренер

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