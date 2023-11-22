Сборная Бразилии потерпела историческое поражение в отборе ЧМ

Бразильцы впервые в истории отборочного турнира чемпионата мира уступили дома

Фото: vesti.kz

Сборная Бразилии по футболу проиграла на своем поле Аргентине в рамках квалификации чемпионата мира-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как итог, бразильцы впервые в истории отборочного турнира чемпионата мира уступили дома (страна стала единственной в Южной Америке, которая никогда не проигрывала в родных стенах в квалификации ЧМ).

По окончании матча болельщики устроили обструкцию команде с криками "бессовестная команда", а главного тренера Фернандо Диниза "наградили" оскорблениями.

Отмечается, что сам матч был омрачен массовой дракой на трибунах. Полиции пришлось дубинками усмирять буйных фанатов, в результате чего начало игры отложили на 30 минут.

Капитану гостей Лионелю Месси пришлось даже увести свою команду в подтрибунное помещение стадиона "Маракана", за что он впоследствии поругался с игроком "Реала" и бразильской сборной Родриго.

После шести туров Аргентина с 15 очками лидирует в таблице зоны Южной Америки, а Бразилия с 7 очками занимает шестое место из десяти.