Сборная Казахстана по асыку победила Монголию на ВИК

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Сборная Казахстана по асыку одержала победу над командой Монголии со счетом 3:0 на V Всемирных играх кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу «Центра национальных и конных видов спорта»

Как отмечается, команда Казахстана в своей первой игре в группе А против Монголии не оставила соперникам никаких шансов. Таким образом, отечественные спортсмены начали турнир с победы в первой из пяти встреч. В дальнейшем они встретятся с командами Узбекистана, Испании, Грузии и Венгрии.

Кроме того, женская сборная Казахстана также одержала первую победу в своей группе, обыграв команду Венгрии со счетом 3:0. Теперь они будут играть против команд Кыргызстана, Швеции и Румынии.

На турнире по асыку РК представляют 8 спортсменов: Нуркисса Молжигитов, Жомарт Нурланов, Керім Жаздықбай, Амандос Айткұлов, Перизат Елемес, Камила Даниярова, Сания Әскер и Көгершін Думан.

Соревнования по асыку проходят в ледовом комплексе «Алау». Финальные встречи состоятся 11 сентября.