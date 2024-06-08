Сборная Казахстана по футболу проиграла в первом матче после отставки Магомеда Адиева

Наша дружина с минимальным счетом уступила в Ереване, передает Kazpravda.kz

Фото: КФФ

Национальная сборная Казахстана по футболу провела контрольную игру на выезде против сборной Армении, сообщает КФФ.

Игра прошла на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыла сборная Армении после автогола Александра Марочкина на 4-й минуте. После чего игроки сборная Казахстана пытались сравнять счет, создав несколько опасных моментов. Однако первый тайм завершился в пользу армян – 1:0.

После перерыва хозяева забили второй гол – отличился Бичахчян на 58-й минуте.

На пятой добавленной минуте к основному времени главный арбитр матча Георгий Кикачейшвили назначил пенальти в ворота армян за игру рукой. Бауыржан Исламхан реализовал одиннадцатиметровый удар, попав в левый нижний угол.

Итоговый счет – 2:1 в пользу армянской команды.

Следующая игра сборной Казахстана состоится 11 июня против Азербайджана. Матч состоится на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей.

Команда провела матч под руководством Руслана Балтиева.

Недавно сборную Казахстана возглавил Станислав Черкесов, сменивший другого россиянина – Магомеда Адиева.