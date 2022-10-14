Сборная Казахстана по грепплингу завоевала первое место на чемпионате мира

Юношеская сборная Казахстана по грепплингу одержала победу на чемпионате мира в Испании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BAZA MMA.

В городе Понтеведр (Испания) стартовал чемпионат мира по грэпплингу среди мужчин, женщин, курсантов и юниоров.

В соревнованиях приняли участие более 300 сильнейших спортсменов из 24 стран мира.

Программу чемпионата открыли кадеты в возрасте 16-17 лет.

По итогам соревнований казахстанцы заняли первое место в общем (медальном) зачете.

В упорной борьбе сборная Казахстана оставила позади команды Испании, Украины, Израиля, Кыргызстана и Франции. Они завоевали 26 золотых, 21 серебряную и 13 бронзовых медалей чемпионата.