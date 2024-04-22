Сборная Казахстана по робототехнике вернулась с победой из США

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

 В Хьюстоне завершился самый масштабный чемпионат FIRST Championship. В нем приняли участие 50 тысяч участников из 50 стран мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: пресс-служба Минпросвещения

По данным ведомства, в этом году сборную Казахстана в младшей категории представила команда IQ Robots из столичной школы Quantum STEM School.

В средней категории - команда Shymside из школы Robopark Шымкента, а в старшей категории - команды Yaku из НИШ ФМН и Bolt.M3 из РФМШ из Алматы. 

Команда IQ Robots в возрастной категории 6-10 лет завоевала победу в номинации Best Poster Award — за лучшую презентацию своей команды и идеи проекта.

Команда Bolt.M3 в составе старших выпускных классов стали победителями престижной награды Motivate Award.

Команда Shymside в возрастной категории 10-16 лет проявила командный дух и основные ценности программы FIRST, что является важным критерием глобального STEM движения. Более того, организаторы мероприятия добавили команду ShymSide в документальный фильм, посвященный этому сезону.

«Наши дети были в числе лидеров на протяжении всех трех дней чемпионата. Волнительно было видеть их игры на поле, их победы и поражения, ждать их в кулуарах после интервью с членами жюри. У детей были очень мощные роботы, инженерные проекты, айдентика и основные ценности. Наших детей было сложно не заметить среди 50 тысяч школьников со всего мира. Награда, которую выиграла команда Bolt.M3, получена впервые страной из СНГ», - поделился директор РНПЦ «Дарын» Гаждембек Турсунов.

Напомним, сборная Казахстана была сформирована в ходе Центрально-Азиатского чемпионата Central Asia FIRST Championship, организованного Общественным Фондом USTEM Foundation и РНПЦ «Дарын» при поддержке Министерства просвещения. Победа в чемпионате открывает нашим школьникам доступ к стипендиям и грантам в мировых топовых вузах.

#США #победа #Минпросвещения #сборная #робототехника

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