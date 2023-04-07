Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 112-м месте.
Национальная сборная Казахстана поднялась на три позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд по состоянию на 6 апреля 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 112-м месте.
В марте сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева провела две встречи в рамках квалификации Евро-2024: против Словении (1:2) и Дании (3:2).
Рейтинг ФИФА от 6 апреля 2023 года:
1. Аргентина – 1840.93 очков
2. Франция – 1838.45
3. Бразилия – 1834.21
4. Бельгия – 1792.53
5. Англия – 1792.43
6. Нидерланды – 1731.23
7. Хорватия – 1730.02
8. Италия – 1713.66
9. Португалия – 1707.22
10. Испания – 1682.85
19. Дания – 1594.53
56. Финляндия – 1405.31
59. Словения – 1398.47
62. Северная Ирландия – 1385.93
…
111. Кипр – 1179.45
112. Казахстан – 1177.05
113. Гвинея-Бисау – 1172.3
…
211. Сан-Марино – 759.12
С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте ФИФА.