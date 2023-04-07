Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 112-м месте.

Фото КФФ

Национальная сборная Казахстана поднялась на три позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд по состоянию на 6 апреля 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 112-м месте.

В марте сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева провела две встречи в рамках квалификации Евро-2024: против Словении (1:2) и Дании (3:2).

Рейтинг ФИФА от 6 апреля 2023 года:

1. Аргентина – 1840.93 очков

2. Франция – 1838.45

3. Бразилия – 1834.21

4. Бельгия – 1792.53

5. Англия – 1792.43

6. Нидерланды – 1731.23

7. Хорватия – 1730.02

8. Италия – 1713.66

9. Португалия – 1707.22

10. Испания – 1682.85

19. Дания – 1594.53

56. Финляндия – 1405.31

59. Словения – 1398.47

62. Северная Ирландия – 1385.93

…

111. Кипр – 1179.45

112. Казахстан – 1177.05

113. Гвинея-Бисау – 1172.3

…

211. Сан-Марино – 759.12

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте ФИФА.