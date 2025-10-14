Сборная Казахстана сыграла вничью с Северной Македонией

Футбол
50

После этой игры команда Талгата Байсуфинова занимает четвертое место в отборочной группе J, имея в своем активе семь очков после семи матчей

Фото: КФФ

В Скопье завершился матч квалификации к Чемпионату мира 2026 между сборными Северной Македонии и Казахстана. Игра, проходившая на Национальной арене Тоше Проески закончилась вничью со счетом 1:1, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФФ

Счет на 54-й минуте открыл Динмухаммед Караман ударом в падении через себя в штрафной площади соперника. На 74-й минуте игры Энис Барди сравнял счет точным ударом со штрафного.

Заключительный матч квалификационного раунда сборная Казахстана проведет 15 ноября в Астане против сборной Бельгии.

Северная Македония – Казахстан – 1:1

Голы: Энис Барди 74 – Динмухамед Караман 54

Предупреждения: Исник Алими 45+1 – Бактиер Зайнутдинов 64, Багдат Каиров 65, Исламбек Куат 81, Даурен Жумат 90+4

Северная Македония: Столе Димитриевски (В) – Эгзиян Алиоски, Джоко Зайков, Дарко Велкоски (Тихомир Костадинов 46), Андрей Стойчевски (Никола Серафимов 75) – Исник Алими (Александар Трайковски 75), Боян Илиевски, Боян Миовски (Дарко Чурлинов 46), Энис Барди (К), Элиф Элмас – Милан Ристовски (Эльмин Растодер 62);

Резерв: Деян Илиев (В), Дамьян Шишковски (В) – Стефан Деспотовски – Стефан Ашковски, Давид Бабунски, Яни Атанасов, Лука Станковски;

Главный тренер: Благоя Милевски.

Казахстан: Мухаммеджан Сейсен (В) – Ян Вороговский (Наурызбек Жагоров 85), Алибек Касым, Нуралы Алип (К), Багдат Каиров​ – Исламбек Куат, Динмухамед Караман (Муроджон Халматов 70), Бактиер Зайнутдинов (Дамир Касабулат 85) – Галымжан Кенжебек (Даурен Жумат 61), Ислам Чесноков, Иван Свиридов (Артур Шушеначев 61);

Резерв: Стас Покатилов (В), Бекхан Шайзада (В) – Султанбек Астанов, Адильбек Жумаханов, Сергей Малый – Георгий Жуков, Алмас Тулюбай;

И.о. главного тренера: Талгат Байсуфинов.

Рефери: Хуан Мартинес;

Ассистенты рефери: Диего Барберо, Иван Массо;

Четвертый рефери: Алехандро Муньис Руис;

Видеопомощник рефери: Гильермо Куадра;

Ассистент видеопомощника рефери: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (все – Испания).

13 октября, 2025 – 23:45. «Тоше Проески​», Скопье, Северная Македония.

 

#матч #сборная #Северная Македония

