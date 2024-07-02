Сборная Португалии обыграла Словению и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Футбол
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Главная звезда португальцев Криштиану Роналду не забил пенальти в дополнительное время, но исправился в серии послематчевых одиннадцатиметровых 

Фото: Facebook.com/Cristiano

Игра прошла со значительным преимуществом португальцев, которые подали 11 угловых, однако так и не сумели поразить ворота соперника и матч перешел в дополнительное время.

В первом экстра-тайме, на 105-й минуте, вратарь словенской сборной Ян Облак парировал пенальти в исполнении Криштиану Роналду. Второй экстра-тайм также завершился без голов.

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта отразил три удара в послематчевой серии. Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва реализовали свои попытки. Таким образом, Португалия вышла в 1/4 финала.

После выхода в следующий раунд плей-офф звездный португалец опубликовал пост на своей странице в одной из социальных сетей.

«Необъяснимые моменты… Давайте отдадим всё, что мы можем. Спасибо!», - написал он.

В четвертьфинале команда Роберто Мартинеса сыграет со сборной Франции. Таким образом, команды встретятся между собой третий чемпионат Европы подряд.

На Евро-2016 сборные сыграли друг с другом в финале турнира, где в дополнительное время победу со счётом 1:0 вырвали португальцы. На Евро-2020 Португалия и Франция встретились на групповом этапе. Встреча завершилась ничьей — 2:2.

Матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между этими командами состоится 6 июля в полночь (по времени Астаны) на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

 

#футбол #Роналду #Португалия #Евро

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