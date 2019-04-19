Колонка обозревателей Счастье – есть! Наталия Акопян

В последнее время все чаще слышу от молодых и стройных подруг фразы типа «мне надо похудеть», «что-то я набрала несколько лишних кг»… И ведь одними разговорами дело не обходится: начинаются всякие диеты, запреты на вкусности и, как следствие, раздражительность, даже зависть в глазах при виде сочного куска мяса.



Честно говоря, никогда не понимала этот парадокс. Почему женщине, чтобы просто любить себя, нужно пройти девять кругов диеты? Мне кажется, когда мы начинаем себя перестраивать, все меньше нас остается. Пухлые щечки, делающие улыбку обаятельнее, превращаются в твердые скулы, из-за которых лицо становится слишком серьезным. Пышные бедра, порой заставляющие оборачиваться проходящих мимо мужчин, теряют округлость, оставляя лишь выпирающие кости…

Бывает так, что женщина старается изо всех сил похудеть именно для кого-то! Для любимого, чтобы ему понравиться. Но если этот «любимый» не обращал на нее внимания до похудения, после ничего не изменится.



Еще раздражает этот принятый в обществе комплимент: «Ты так похудела!» Сразу хочется ответить: «Спасибо, но мне жаль расставаться с жирком, мы с ним неплохо ладим». Это ведь тоже сильно влияет на женщин, причем подсознательно. Находясь в окружении дам, желающих похудеть и говорящих только об этом, невольно начинаешь, так сказать, вливаться в коллектив. В такие моменты важно осознать, что они недовольны собой по психологическим причинам и попросту тянут подруг и знакомых.



Основную проблему, кстати, можно выделить и без всяких консультаций с психологом – это разделение понятий «я такая, как есть» и «я, которой хочу быть». Но почему их нужно понимать по-разному – тоже загадка. Соглашусь, такая мотивация должна иметь место в отношении личностного и духовного роста, но не внешности. Порой диетой и не ограничивается! Липосакции всякие, пластические операции. Люди ложатся под нож, чтобы исправить то, что им щедро даровала природа. Знаете, напоминает города, выстроенные на месте живописных лесов. Как будто предназначение человечества разрушать, а не созидать.



Ну, вернемся к диетам. Наверняка у каждого из нас есть подруга, которая пытается похудеть, но при этом вечно канючит, что нельзя то и это, а так хочется чего-нибудь вкусного… Заметила, что при мне так стараются не делать, потому что тут же получают дозу промывания мозгов: «Хочется – ешь. Если ноешь ради внимания – терпи, ибо сама выбрала жизнь гастрономических лишений». И ведь эти рамки каждая женщина устанавливает себе намеренно: нельзя сладкое, соленое, острое, мучное, жареное. Желудок и организм от таких «нельзей» явно в шоке.

Парируют, кстати, обычно тем, что мое место в какой-нибудь стране с культом еды. Особенно часто посылают туда, где поклоняются шоколаду. Это неудивительно, по-моему, пища приносит не только удовольствие, но и самое настоящее счастье. Я из тех людей, что едой не заправляются, а наслаждаются, смакуя каждый кусочек. И правильно делают: если организму нужны витамины и силы, почему бы процесс их поглощения не сделать более приятным? Научно доказано, что всякие вкусняшки способствуют выбросу эндорфинов, причем речь идет не только о сладостях, но и об острых перцах.



К чему все это. Хочется донести простую истину: внешние пропорции никогда не заменят внутренней красоты и интеллекта. Важно любить себя, развиваться, открывать границы познания и не стараться быть идеальной для кого-то. Никто не полюбит вас, если вы не будете нравиться себе. Собственно, пойду поем.

