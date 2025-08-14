В ходе недавнего совещания по воп­росам развития Актобе участники мероприятия, а ими стали аким области Асхат Шахаров, глава города Азамат Бекет, руководители профильных управлений и представители общественности, обсудили достигнутые успехи и конкретные приоритеты на ближайшие месяцы.

– Наши главные задачи – продолжить комплексное развитие города, улучшать качество жизни людей, обеспечивать безопас­ность и комфорт во всех районах Актобе. Особое внимание необходимо уделять детским и спортивным зонам, благоустройству улиц и дворов, а также модернизации городской инфраструктуры, – отметил Асхат Шахаров.

По данным руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Нуржана Максатова, за первое полугодие 2025-го достигнуты впечатляющие результаты: промышленное производство выросло на 100,7%, сельское хозяйство – на 7,9%, объем инвес­тиций увеличился почти на 50%. Строительная отрасль также демонстрирует динамику – рост составил 89,2%, ввод жилья превысил показатель прошлого года на 6%.

Жилищное строительство в областном центре остается одним из основных направлений его развития. Начиная свой доклад, аким Актобе Азамат Бекет в первую очередь обратил внимание на вопросы улучшения городской инфраструктуры и обеспечения жителей комфортным жильем. Так, один из застраи­вающихся новых микрорайонов Есет Батыр пополнится 12 новыми домами на 2 011 квартир.

Глядя на стройплощадки в данном массиве, можно увидеть, как каждый день здесь меняется панорама: поднимаются этажи, монтируются окна, рабочие прокладывают коммуникации. На строи­тельство жилья из городского бюджета выделено 9,2 млрд тенге. До конца года планируется сдать десять девятиэтажек, а также общежитие на 140 квартир в жилом массиве Жанаконыс.

Город вкладывает средства и в капитальный ремонт жилых домов. В этом году на эти цели из областного бюджета выделен кредит в размере 480,7 млн тенге. Особое внимание уделяется обновлению лифтового хозяйства: из 973 лифтов в многоквартирных домах 15% уже выработали свой срок, в этом году будет заменено 30 подъемников на сумму около 420 млн тенге.

Активно решаются вопросы модернизации инженерных коммуникаций. На расширение сетей водоснабжения, газо- и электроснабжения предусмот­рено выделение 15 млрд тенге. Сейчас из 54 жилых массивов централизованным водопроводом обеспечены 36, уже в этом году планируется завершить строительство таких систем еще в ряде новых комплексов и начать проекты на других территориях.

Газификацией охватят 50 жилых массивов, четыре из них будут подключены к сети в ближайшее время. Для многих семей это долгожданное событие, ведь газовое отопление одновременно удобно и экономично.

Более 27 млрд тенге выделено на строи­тельство и реконструкцию дорог и мос­тов. В этом году завершается реализация трех крупных проектов, среди которых новый участок моста через реку Илек в жилом массиве Кирпичный и дорога от этого моста до трассы Актобе – Орск.

Параллельно продолжается строительство 28 новых дорог общей протяженностью более 36 километров, из которых участок в 18 км планируется сдать до конца года. Ремонтными работами охвачено 80 улиц: здесь положат ровное асфальтовое полотно, приведут в порядок тротуары.

– Все реализуемые проекты нацелены на повышение качества жизни. В городе появляются новые скверы и благоустроенные дворы, улучшается освещение улиц, расширяются социальные и культурные пространства. Мы хотим, чтобы каждый район стал комфортным для жизни, а горожане ощутили позитивные перемены вокруг себя, – заключил Азамат Бекет.

Асхат Шахаров поддержал инициативы градоначальника и отметил, что Актобе является локомотивом роста региона: именно здесь формируются ключевые точки притяжения инвестиций.

– Нам необходимо не просто поддерживать текущие темпы, но и ускорять их, – подчеркнул аким области. – Все проекты должны быть системными и ориентироваться на повышение качества жизни горожан. Особое внимание следует уделить строительству доступного жилья, модернизации инженерных сетей, развитию транспортной инфраструктуры и благоустройству общественных пространств.

Он также подчеркнул необходимость качественного подхода к городской среде: благоустройство должно быть безопас­ным и аккуратным, детские и спортивные зоны – надежными, а улицы и дворы – ухоженными. Подрядчики, нарушающие сроки сдачи или качество работ, должны нести ответственность.

Особое внимание аким области уделил транспортной логистике. По его словам, есть необходимость пересмотреть марш­рутную сеть, оценить эффективность субсидий и ввести KPI для перевозчиков.

Не обошел стороной глава региона и архитектурный облик города. Хаотичная застройка, устаревшие вывески и отсутствие стандартов оформления, по его мнению, требуют системного решения. Асхат Шахаров поручил разработать единые требования к фасадам, вывескам и малым архитектурным формам, чтобы облик Актобе соответствовал статусу регионального центра.

Совещание завершилось ут­верждением конкретных поручений, исполнение которых будет находиться на постоянном контроле.